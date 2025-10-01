- Hoy:
¡Atención, indocumentados! FIFA recibiría petición clave sobre inmigrantes para el Mundial 2026
La Florida Immigration Coalition (FLIC) y otras organizaciones indicaron que todavía no se ha definido qué funciones tendrán ICE y CBP durante el Mundial 2026.
De acuerdo con El Nuevo Herald, grupos proinmigrantes y residentes de Miami-Dade han solicitado a la FIFA y al Comité Organizador del Mundial 2026 que garanticen la seguridad de los aficionados inmigrantes. Su principal demanda es que no se realicen controles migratorios dentro ni alrededor de los estadios, asegurando un entorno libre de vigilancia migratoria durante los partidos.
inmigrantes
Preocupación por los derechos humanos y la discriminación hacia los inmigrantes en el Mundial 2026
Los colectivos alertaron que cualquier plan de derechos humanos que no incluya protecciones específicas para los aficionados inmigrantes estaría incompleto.
"El riesgo de violaciones al debido proceso, discriminación racial y pérdida de libertades es demasiado alto", indicaron en un comunicado, destacando que las políticas recientes del gobierno estadounidense ya han afectado tanto a visitantes como al personal vinculado al fútbol.
Denuncias previas en torneos recientes en Estados Unidos
La petición llega después de que The New York Times informara que la FIFA había recibido 145 quejas sobre derechos humanos durante la Copa Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, algunas de ellas relacionadas con la presencia de ICE y CBP en los estadios.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional calificó estas denuncias de alarmismo, los grupos proinmigrantes insisten en la necesidad de un compromiso claro que garantice la seguridad de los aficionados durante el Mundial 2026.
