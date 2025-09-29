Aviso importante, extranjeros: desde el 1 de octubre 2025, se llevará a cabo un cambio significativo en el proceso de obtención de visas para Estados Unidos. Se confirmó el nuevo cargo obligatorio de 250 dólares, denominado Visa Integrity Fee, el cual afectará a todas las personas que soliciten permisos de turismo, estudio, trabajo temporal o transferencia corporativa, sin distinción de su país de origen. AQUÍ los detalles.

A partir de octubre, estas personas pagarán 250 dólares más en su solicitud de VISA en EE. UU.

Según información de 'El Cronista' y medios internacionales, desde el 1 de octubre, los solicitantes de visas no inmigrantes para EE. UU. tendrán que afrontar un nuevo cargo obligatorio de 250 dólares, denominado Visa Integrity Fee.

Este monto se añadirá a las tarifas tradicionales, tales como el arancel de solicitud y las tasas de reciprocidad que varían según la nacionalidad, lo que resultará en un costo total más alto, a diferencia de los años anteriores. Pese a que el Departamento de Estado ha indicado que este pago puede ser reembolsable en determinadas circunstancias, no se han revelado los procedimientos para la devolución.

Este nuevo cargo afectará a todos los solicitantes de visas no inmigrantes. Los grupos son los siguientes:

Turistas que soliciten la visa B-2.

Estudiantes que viajen al país con visas F y M.

Trabajadores temporales que cuenten con visas H.

Transferencias intracorporativas con visas L.

Asimismo, otros perfiles que no apliquen a la residencia permanente.

¿Cuál es la fuerte razón para que se lleve a cabo esta nueva medida en EE. UU.?

El objetivo que tiene la Visa Integrity Fee es poder reforzar los controles migratorios y mejorar la transparencia en el sistema de visas estadounidenses, con cierto énfasis en los programas H-1B (trabajo especializado) y L-1 (transferencias de empresa).

Además, con la actualización de la política, Estados Unidos espera evitar nuevos fraudes y abusos, pues todos los años recibe millones de solicitudes a nivel global.