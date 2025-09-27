Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha tomado drásticas decisiones. Una de ellas, fue poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países. A partir de este mes, algunas naciones han dejado de recibir este beneficio y las alternativas disponibles para sus ciudadanos. ¿Cuáles son los países más afectados?

Fin del TPS: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus

El viernes 19 de septiembre, la agencia federal de Estados Unidos anunció la cancelación de los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que tenían vigencia hasta el 30 de septiembre. Esta medida fue tomada por la secretaria Kristi Noem, quien evaluó las condiciones en Siria y llevó a cabo consultas con otras entidades gubernamentales.

Con este anuncio, se conoció que Siria concluirá todos los beneficios asociados el 21 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas. En contraste, la designación de Venezuela al TPS y sus beneficios también llegaron a su fin el pasado 10 de septiembre, esto con la cancelación efectiva a partir del 7 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas.

Cabe resaltar que esta medida también afecta a los beneficiarios de 2021 que no completaron el proceso de reinscripción tras la notificación de extensión emitida el 17 de enero de 2025. Además, el DHS ha anulado el estatus de TPS para Nicaragua y Honduras, con la vigencia de los beneficios, los cuales fueron cesados el 8 de septiembre de este año.

¿Qué país pierde el TPS en septiembre, pero cuenta con alivio?

Por otro lado, es bueno saber que la designación de Haití para el TPS estaba prevista para finalizar el 2 de septiembre del 2025.

No obstante, el 15 de julio de 2025, un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York impactó al dictar una sentencia definitiva que señala que la fecha de finalización no podrá ser anterior al 3 de febrero de 2026. Sin duda, un gran respaldo para este grupo de extranjeros.