Revelan plan de activistas en este estado para monitorear a ICE y enfrentar redadas.

A tomar en cuenta, indocumentados: California ha sorprendido a los extranjeros al poner en marcha nuevas estrategias para regular las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Entre estas iniciativas resalta la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, que permite a los agentes ser grabados a través de equipos de filmación especializados. AQUÍ más detalles.

Sorpresivo plan de activistas en este estado para monitorear a ICE y enfrentar redadas

Recientemente, tal como informó 'La Nación', la organización Save America Movement decidió explicar más sobre la nueva iniciativa que lanzó, denominada como "Operación Libertad", el cual tiene como finalidad principal vigilar las actividades del ICE en tiempo real, esto en beneficio de los inmigrantes indocumentados en el estado de California.

Este inesperado esfuerzo ha recibido el respaldo y colaboración inmediata de voluntarios y equipos audiovisuales, y fue presentado públicamente el 10 de septiembre. Durante el evento, una de las activistas salió al frente para expresar su preocupación por el impacto que traen las redadas en las familias extranjeras.

Asimismo, cabe precisar que el inicio de la operación se llevó a cabo el 20 de septiembre en MacArthur Park, un lugar que ha sido escenario de importantes redadas en Los Ángeles, en EE. UU.

Activista se pronuncia tras el nuevo plan a favor de inmigrantes frente a redadas de ICE

En este contexto, la activista del Save America Movement también resaltó que su objetivo se basa en reclutar a profesionales dispuestos a brindar testimonio y apoyo, colaborando con redes de respuesta rápida en la comunidad inmigrante, la cual teme ser deportado de la nación de Trump.

"Seguiremos de cerca cualquier información relacionada con redadas de inmigración, ya que queremos estar presentes para documentar lo que ocurre", expresó esta persona. Hasta ahora, se conoce que la organización tiene previsto capacitar a un mayor número de voluntarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los vehículos, con meta próxima de seguir con sus operaciones en octubre.