La mejor noticia para inmigrantes: proyecto de ley crearía nueva VISA y más beneficios.

Aviso importante: recientemente, se informó sobre la creación una nueva visa temporal en Estados Unidos, denominada H-2C, la cual está destinada a todos los extranjeros que se desempeñan en el sector de cuidados a largo plazo, así como en otros ámbitos laborales.

Cabe resaltar que esta iniciativa forma parte de la legislación presentada nuevamente por los representantes Lloyd Smucker, del Partido Republicano de Pensilvania, y Henry Cuellar, del Partido Demócrata de Texas. En esta nota de Líbero, más detalles al respecto y cuáles son los beneficios para este grupo en específico.

Proyecto de ley crearía nueva VISA para inmigrantes y estos serían sus beneficios

'Mcknights' y otros medios, se refirieron sobre el proyecto "Ley de Trabajadores Esenciales para el Avance Económico" (HR 5494), el cual fue presentado el 18 de septiembre y que busca establecer una nueva categoría laboral para ciertos empleos no estacionales y no agrícolas que no requieren un título universitario en el país americano, incluyendo aquellos en el sector de cuidados a largo plazo.

Proyecto de ley crearía nueva VISA para inmigrantes y estos serían sus beneficios en Estados Unidos.

Esta llamativa iniciativa, que ya había sido propuesta en 2021 y 2023, tiene todo el apoyo de defensores de la industria de atención a largo plazo. Asimismo, se conoció que se habilitaría una visa temporal para empleadores que puedan demostrar que sus vacantes han permanecido sin cubrir durante tres meses consecutivos y que se encuentren en áreas con una tasa de desempleo del 7,9 % o inferior.

Al respecto, el representante del proyecto, Smucker, señaló que "es una solución sensata, bipartidista e impulsada por el mercado que aborda la escasez de mano de obra en industrias clave, a la vez que garantiza la prioridad de los trabajadores estadounidenses".

También resaltó que este programa permitirá a los empleadores cubrir posiciones vacantes durante meses, contribuyendo así al impulso de la economía y más respaldo a este grupo de extranjeros.

¿Qué más se sabe sobre esta visa y su apoyo a extranjeros trabajadores?

En tanto, es bueno añadir que, esta propuesta de la visa H-2C, contempla una duración inicial de tres años, esto con la posibilidad, además, de renovaciones consecutivas que podrían extender su validez hasta un total de nueve años.

Para el primer año de implementación, se prevé la emisión de 65,000 visas. Para los próximos años, el número de visas disponibles aumentaría entre 45,000 y 85,000.