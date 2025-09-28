- Hoy:
Los 5 trabajos temporales más buscados por inmigrantes en EE. UU. y sus impresionantes salarios
Si estás interesado en conseguir un trabajo temporal en Estados Unidos, el programa de visa H-2B podría ser la opción ideal para ti.
¿Estás buscando un empleo temporal en Estados Unidos que te ofrezca un buen sueldo? Para miles de inmigrantes y trabajadores extranjeros, conseguir un trabajo temporal bien remunerado es fundamental para alcanzar la estabilidad económica. Sectores con alta demanda, como la agricultura, la hotelería y la construcción, requieren cada vez más trabajadores con visa H-2A y H-2B.
Estas oportunidades laborales ofrecen salarios competitivos que superan tus expectativas. Explora las mejores opciones de empleo temporal en EE. UU. para inmigrantes y mejora tu calidad de vida.
¿Cuáles son los 5 trabajos temporales más buscados por inmigrantes en EE. UU. y sus salarios?
Si estás buscando trabajo temporal en Estados Unidos, el programa de visas H-2B es una excelente opción para inmigrantes y trabajadores extranjeros. Según un informe reciente de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), citado por viveusa.mx, estas son las cinco ocupaciones más demandadas bajo este programa, junto con sus salarios promedio por hora:
- Carpintero: $15.58 USD/hora
- Albañil: $15.66 USD/hora
- Electricista: $18.52 USD/hora
- Plomero: $15.60 USD/hora
Otras posiciones con alta demanda y buenos salarios incluyen:
- Soldador: $18.87 USD/hora
- Operador de equipo pesado: $18.06 USD/hora
- Pintor: $12.80 USD/hora
- Instalador de tuberías: $17.05 USD/hora
- Trabajador de chapa: $17.66 USD/hora
Si buscas empleo temporal bien remunerado en EE. UU., estas profesiones bajo la visa H-2B ofrecen una gran oportunidad para mejorar tu economía y vivir legalmente mientras trabajas.
¿Qué es el programa de visas H-2B?
El Programa de Visas H-2B en Estados Unidos permite la contratación temporal de trabajadores extranjeros para puestos no agrícolas. Este programa está diseñado especialmente para empleadores que enfrentan demandas laborales estacionales, intermitentes, picos de carga o necesidades únicas, y cuando no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para cubrir esas posiciones.
- Tipo de trabajo: Exclusivo para empleos no agrícolas, a diferencia del programa H-2A que se enfoca en labores agrícolas.
- Necesidad temporal: Aplicable a trabajos estacionales, de alta demanda puntual, intermitentes o eventos únicos.
- Proceso de solicitud: El empleador debe obtener una certificación del Departamento de Trabajo que demuestre la escasez de trabajadores estadounidenses y garantizar condiciones salariales justas. Luego, debe presentar una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
- Duración de la visa: Otorgada por el periodo temporal certificado, hasta 1 año, con posibilidad de extensiones anuales hasta un máximo de 3 años. Después, el trabajador debe salir del país por al menos 3 meses.
- Familia: Cónyuge e hijos menores de 21 años pueden acompañar al trabajador con visa H-4, aunque no tienen permiso para trabajar.
- Límite anual: Existe un cupo anual limitado de visas H-2B, establecido por el Congreso, lo que hace que el programa sea muy competitivo.
