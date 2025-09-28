Los 5 trabajos temporales más buscados por inmigrantes en EE. UU. y sus impresionantes salarios

¿Estás buscando un empleo temporal en Estados Unidos que te ofrezca un buen sueldo? Para miles de inmigrantes y trabajadores extranjeros, conseguir un trabajo temporal bien remunerado es fundamental para alcanzar la estabilidad económica. Sectores con alta demanda, como la agricultura, la hotelería y la construcción, requieren cada vez más trabajadores con visa H-2A y H-2B.

Estas oportunidades laborales ofrecen salarios competitivos que superan tus expectativas. Explora las mejores opciones de empleo temporal en EE. UU. para inmigrantes y mejora tu calidad de vida.

¿Cuáles son los 5 trabajos temporales más buscados por inmigrantes en EE. UU. y sus salarios?

Si estás buscando trabajo temporal en Estados Unidos, el programa de visas H-2B es una excelente opción para inmigrantes y trabajadores extranjeros. Según un informe reciente de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), citado por viveusa.mx, estas son las cinco ocupaciones más demandadas bajo este programa, junto con sus salarios promedio por hora:

Carpintero: $15.58 USD/hora

Albañil: $15.66 USD/hora

Electricista: $18.52 USD/hora

Plomero: $15.60 USD/hora

Otras posiciones con alta demanda y buenos salarios incluyen:

Soldador: $18.87 USD/hora

Operador de equipo pesado: $18.06 USD/hora

Pintor: $12.80 USD/hora

Instalador de tuberías: $17.05 USD/hora

Trabajador de chapa: $17.66 USD/hora

Si buscas empleo temporal bien remunerado en EE. UU., estas profesiones bajo la visa H-2B ofrecen una gran oportunidad para mejorar tu economía y vivir legalmente mientras trabajas.

¿Qué es el programa de visas H-2B?

El Programa de Visas H-2B en Estados Unidos permite la contratación temporal de trabajadores extranjeros para puestos no agrícolas. Este programa está diseñado especialmente para empleadores que enfrentan demandas laborales estacionales, intermitentes, picos de carga o necesidades únicas, y cuando no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para cubrir esas posiciones.