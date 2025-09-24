Importante aviso, extranjeros: a partir de este 1 de octubre de 2025, el costo para solicitar una visa de no inmigrante para Estados Unidos, desde Colombia, sufrirá un notable incremento. Este sorpresivo cambio se debe a la implementación de un nuevo cargo denominado Visa Integrity Fee (VIF), el cual ascenderá a 250 dólares desde la fecha.

Cabe resaltar que este sorpresivo recargo se añadirá a la tarifa consular habitual, conocida como MRV, lo que resultará en un aumento considerable en el total que deberán abonar la mayoría de los solicitantes. ¿Cómo esto podría perjudicar a los inmigrantes indocumentados? ¿Qué grupo tendrá que cumplir con esta nueva orden?

EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la visa en el país

Medios internacionales informaron sobre este reciente anuncio. Y es que, la introducción del nuevo cargo de Visa Issuance Fee (VIF) ocasionará un gran impacto a quienes soliciten visas de turismo y negocios (B1/B2), así como a las categorías de estudio (F/M), intercambio (J) y trabajo (H/L/O/P/Q/R), entre otras.

No obstante, los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales (A/G) estarán exentos de este pago, al igual que los viajeros de países que forman parte del Programa de Exención de Visa, quienes utilizan el sistema ESTA.

Se informó que, este nuevo y polémico cargo, se sumará a la tarifa consular MRV, lo que incrementará el costo total de las visas B1/B2, F/M/J, H/L/O/P/Q/R, E y K para los ciudadanos colombianos, tal como lo confirmó la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, mediante sus redes sociales.

Pese a que, se están definiendo los aspectos operativos sobre la implementación del VIF en cada consulado, se ha aconsejado a los solicitantes a considerar, a partir de ahora, a este cobro como obligatorio para todas las solicitudes presentadas a partir del 1 de octubre de 2025. En el caso específico de Colombia, el pago deberá realizarse en pesos colombianos.

Impacto económico para los solicitantes de visa y más

Por otro lado, es bueno saber que el costo económico para quienes deseen solicitar una visa será significativo desde aquella fecha. Por ejemplo, los interesados en una visa B1/B2 deberán pagar USD 185 por la tarifa MRV y USD 250 por el VIF, lo que resulta en un total de USD 435.

En el caso de las visas de estudio o intercambio (F/M/J), el monto será el mismo, pese a que los solicitantes de la categoría J, patrocinados por el Gobierno de Estados Unidos, sí estarían exentos de la tarifa MRV, dependiendo de la normativa final.

Las visas laborales (H/L/O/P/Q/R) también tendrán un costo de USD 205 más USD 250, alcanzando un total de USD 455, y en ciertas situaciones específicas de las categorías L y H podrían aplicarse cargos adicionales, entre otros tipos de visa y situaciones de cada solicitante.