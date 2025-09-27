- Hoy:
Tras salir de la cárcel Alligator Alcatraz, peruano arrestado en EE. UU. por vender ceviche, revela tortura y malos tratos
El peruano Ricardo Quintana, que fue arrestado por comercializar ceviche en Florida, aseguró que lo torturaron psicológicamente en el Alligator Alcatraz.
Ricardo Quintana decidió contar parte de su experiencia en Estados Unidos en estos dos últimos meses. Y es que, el periodista peruano, vivió toda una odisea cuando intentó vender los últimos platos de ceviche en una playa de Florida, donde fue arrestado por un agente encubierto, y luego trasladado a siete diferentes centros de detención, entre ellos, en el Alligator Alcatraz. ¿Qué pasó allí? Esto dijo a la prensa local.
Tras salir del Alligator Alcatraz, peruano arrestado en EE. UU. por vender ceviche, revela tortura
Para el canal 'Panamericana' y, según declaraciones de 'DNews', luego de casi 50 días de detención, el ciudadano peruano retonró a la ciudad limeña para reencontrarse con su familia. Para el medio en mención, el periodista las inesperadas agresiones que padeció a manos de las autoridades en Estados Unidos.
Según su relato, las torturas y los abusos se convirtieron en una práctica habitual durante su tiempo en prisión. "Me metí a la playa y un policía encubierto me detuvo (…) Me tuvieron en un calabozo hasta las 10 de la noche. De ahí me abrieron la puerta y me enmarcaron de pies y manos con una cadena. Me subieron a un carro y me trasladaron a una cárcel donde clasifican a todo tipo de delincuentes", expresó.
Asimismo, Quintanilla describió su presencia en la prisión Alligator Alcatraz como una experiencia de tortura psicológica, ya que estuvo encadenado de pies y manos al suelo. En el tiempo que estuvo privado de su libertad dentro de este centro, también sufrió episodios de violencia física a manos de los guardias, lo que le ocasionó secuelas emocionales.
"Me llevaron a Alligator Alcatraz y fue una tortura psicológica, para mi apropósito, para que te partas y firmes lo que tengas que firmar. La entra duró 5 horas. Estuve encadenado al piso, no solo de pies y manos, sino que no podías moverte. No podía creer todo lo que me estaba pasando solo por vender ceviche. Y el desprecio que sentían los americanos por nosotros era espantoso", aseguró en otro momento.
¿Qué dijo Ricardo Quintana sobre la situación que viven los demás inmigrantes en la cárcel?
Como se sabe, hoy en día, los hispanos en el país americano enfrentan una creciente persecución por parte de las autoridades, que, para muchos, es un tema incluso de racismo y discriminación. Según declaró Quintana, se vive un clima de temor que ha llevado a algunos a evitar salir de casa, incluso para ir a trabajar.
"La sensación es que nos están cazando. Hay personas que ya no quieren ir a trabajar, sienten miedo. Cualquiera puede detenerte solo por tu apariencia", añadió el hombre peruano al respecto.
