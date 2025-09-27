- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Atlético vs Real Madrid
- Retiro AFP
Gran noticia para ciudadanos en Nueva York: Kathy Hochul anuncia US$26 millones para financiar casas low cost, ¿cómo acceder?
Kathy Hochul cumplió con su promesa de anunciar una gran inversión de dólares para la construcción de viviendas en Nueva York. AQUÍ todo los detalles.
Recientemente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha decidido informar sobre una inversión superior a 26 millones de dólares, la cual fue destinada a impulsar proyectos de vivienda asequible en Long Island.
PUEDES VER: Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
Cabe resaltar que esta sorpresiva iniciativa forma parte de un plan de inversión de US$467 millones, el cual tiene como finalidad financiar cinco desarrollos residenciales que generarán aproximadamente 750 nuevas viviendas en los condados de Nassau y Suffolk. En esta nota, todo lo que debes saber al respecto y quiénes podrán acceder a ello.
Kathy Hochul anuncia US$26 millones para financiar casas low cost en Nueva York
'La Nación' y otros medios informaron sobre la reciente iniciativa que se realizará mediante el Fondo de Inversión de Long Island (LIIF). El gobierno de Nueva York, mediante un comunicado oficial, ha señalado que este idea busca ofrecer diversas opciones habitacionales para trabajadores de familias, veteranos e individuos con discapacidad.
Kathy Hochul anuncia US$26 millones para financiar casas low cost en Nueva York.
La gobernadora, por su parte, expresó la importancia de invertir en cinco proyectos clave, asegurando que se construirán hogares asequibles y accesibles, ubicados cerca de empleos y transporte. "Mi administración está comprometida a garantizar que cada neoyorquino tenga un lugar seguro y asequible donde vivir, y el Fondo de Inversión de Long Island nos ayuda a cumplir esa promesa", confirmó.
Tras la confirmación de esta medida y el financiamiento millonario, se espera fortalecer los esfuerzos del estado para abordar la crisis de vivienda en Long Island.
¿En qué proyectos se invertirá para mejorar la demanda de vivienda en Nueva York?
Se destinarán US$467 millones para diversas iniciativas de desarrollo habitacional en la región, con el objetivo de atender la creciente demanda de vivienda. Entre los proyectos está: The Preserve at South Country Road en Southampton, The Grand at Baldwin, The Alegria South y The Carriage House en Patchogue.
Cabe resaltar que este proyecto no solo ofrecerá 53 unidades asequibles, sino que también contempla mejoras en la infraestructura local, como la modernización del sistema de alcantarillado.
- 1
La mejor noticia para inmigrantes en EE. UU.: proyecto de ley crearía nueva VISA para este grupo y estos serían sus beneficios
- 2
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
- 3
¡ALERTA! Migrantes en California podrían perder su licencia de conducir en 2025 por esta razón
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50