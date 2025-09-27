Recientemente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha decidido informar sobre una inversión superior a 26 millones de dólares, la cual fue destinada a impulsar proyectos de vivienda asequible en Long Island.

Cabe resaltar que esta sorpresiva iniciativa forma parte de un plan de inversión de US$467 millones, el cual tiene como finalidad financiar cinco desarrollos residenciales que generarán aproximadamente 750 nuevas viviendas en los condados de Nassau y Suffolk. En esta nota, todo lo que debes saber al respecto y quiénes podrán acceder a ello.

Kathy Hochul anuncia US$26 millones para financiar casas low cost en Nueva York

'La Nación' y otros medios informaron sobre la reciente iniciativa que se realizará mediante el Fondo de Inversión de Long Island (LIIF). El gobierno de Nueva York, mediante un comunicado oficial, ha señalado que este idea busca ofrecer diversas opciones habitacionales para trabajadores de familias, veteranos e individuos con discapacidad.

La gobernadora, por su parte, expresó la importancia de invertir en cinco proyectos clave, asegurando que se construirán hogares asequibles y accesibles, ubicados cerca de empleos y transporte. "Mi administración está comprometida a garantizar que cada neoyorquino tenga un lugar seguro y asequible donde vivir, y el Fondo de Inversión de Long Island nos ayuda a cumplir esa promesa", confirmó.

Tras la confirmación de esta medida y el financiamiento millonario, se espera fortalecer los esfuerzos del estado para abordar la crisis de vivienda en Long Island.

¿En qué proyectos se invertirá para mejorar la demanda de vivienda en Nueva York?

Se destinarán US$467 millones para diversas iniciativas de desarrollo habitacional en la región, con el objetivo de atender la creciente demanda de vivienda. Entre los proyectos está: The Preserve at South Country Road en Southampton, The Grand at Baldwin, The Alegria South y The Carriage House en Patchogue.

Cabe resaltar que este proyecto no solo ofrecerá 53 unidades asequibles, sino que también contempla mejoras en la infraestructura local, como la modernización del sistema de alcantarillado.