¡Alerta, beneficiarios! Seguro Social modifica sus pagos en octubre y causa polémica en EE. UU.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un cambio histórico que marca el final de más de ocho décadas de tradición: desde el 1 de octubre de 2025, los pagos de beneficios ya no se realizarán mediante cheques en papel. La medida, que afecta a casi 70 millones de beneficiarios, busca modernizar el sistema y garantizar mayor rapidez, seguridad y eficiencia en la entrega de los recursos. Según la SSA, menos del 1% de los jubilados aún recibía cheques físicos.

El anuncio fue acompañado de una campaña de información directa que se inició el pasado 1 de julio. Los beneficiarios recibieron notificaciones por correo, llamadas y avisos digitales para inscribirse en las nuevas modalidades de pago. De esta manera, quienes aún usaban cheques tuvieron tiempo suficiente para adaptarse y elegir entre depósito directo a sus cuentas bancarias o el sistema de tarjeta de débito prepagada Direct Express.

Pagos del Seguro Social en EE.UU. cambiarán desde octubre a un sistema 100% electrónico.

Cómo se recibirán los pagos del Seguro Social en 2025

A partir de octubre, todos los pagos de Seguro Social ya sea por jubilación, incapacidad o sobrevivientes se realizarán de manera digital. La primera opción es el depósito directo en una cuenta corriente o de ahorros, que garantiza la acreditación del dinero en la fecha estipulada. Quienes usen la plataforma en línea "Mi Seguro Social" pueden actualizar sus datos bancarios y revisar los detalles de sus beneficios en cualquier momento.

La segunda alternativa es la tarjeta Direct Express, diseñada especialmente para quienes no poseen una cuenta bancaria. Este sistema funciona como una tarjeta de débito prepagada en la que se acreditan los pagos mensuales, sin necesidad de gestionar cuentas adicionales. Los usuarios pueden inscribirse llamando al 1-800-333-1795 o a través del sitio oficial www.usdirectexpress.com.

Beneficiarios de SSI y residentes fuera de EE.UU.

Las autoridades precisaron que las personas que reciben Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o que viven fuera de Estados Unidos deberán gestionar el proceso de inscripción a través de la línea de atención 1-800-772-1213. En estos casos, se aplican reglas específicas según el país de residencia, pero en todos los escenarios el pago será digital. El objetivo, según la SSA, es garantizar que ningún beneficiario quede sin acceso a sus fondos.

Este cambio también responde a una necesidad de reforzar la seguridad frente al fraude y a la pérdida de cheques. Con la digitalización, la agencia busca evitar retrasos en la entrega, robos de correspondencia o falsificaciones que afectaban a un pequeño porcentaje de beneficiarios. De acuerdo con CBS, la SSA consideró que la migración a pagos electrónicos reduce costos administrativos y mejora la transparencia del sistema.

La transición llega en un contexto de modernización de varios programas federales. La SSA subrayó que, aunque el impacto recae en quienes todavía recibían cheques, para la mayoría de beneficiarios no habrá cambios, pues ya usaban depósitos directos. Sin embargo, instó a todos a verificar sus datos en línea antes de octubre para evitar retrasos o rechazos en los depósitos.

Finalmente, la agencia recordó que los pagos del Seguro Social suelen acreditarse de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario, por lo que la eliminación de cheques no modifica el calendario de pagos vigente. Los expertos recomiendan a los jubilados y a quienes reciben beneficios por incapacidad que mantengan actualizada su información bancaria y consideren el uso de la tarjeta Direct Express como una alternativa segura.