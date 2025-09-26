Formulario I-765: a partir de HOY, este es el nuevo PRECIO del permiso de trabajo para inmigrantes.

El actual gobierno de Estados Unidos es el encargado de permitir a ciertos extranjeros trabajar temporalmente mediante el Documento de Autorización de Empleo (EAD). Ahora, desde este mes de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha decidido implementar cambios en sus tarifas. ¿Cuál es el nuevo costo del permiso de trabajo 2025? AQUÍ todos los detalles.

Formulario I-765: este es el nuevo precio del permiso de trabajo para inmigrantes

'La Nación' y otros medios resaltaron la medida que tomó USCIS, en julio de este año, en el que modificó las tarifas de ciertos formularios, en cumplimiento con lo estipulado en el proyecto de ley HR-1, conocido como One Big, Beautiful Bill Act, y el cual fue firmado por Trump. Esta actualización afecta el costo del Formulario I-765, que permite a grupos específicos de inmigrantes solicitar autorización de empleo.

Conoce cuál es el precio actual del permiso de trabajo para inmigrantes en EE. UU.

Para asilo: la nueva legislación establece una tarifa de US$550 para la solicitud inicial de permiso de trabajo, aplicable a aquellos con una solicitud de asilo pendiente. Además, se impone un costo adicional de US$275 para las renovaciones y extensiones de este permiso.

Para permiso condicional: en Estados Unidos, la ley HR-1 también introduce una tarifa de US$550 para la solicitud inicial de autorización de empleo. Este permiso será válido por un año o por la duración del permiso condicional, lo que ocurra primero. Las renovaciones y extensiones tendrán un costo de US$275.

Cabe resaltar que, el Registro Federal, que oficializa estas actualizaciones, señala que si un extranjero solicita un EAD basado en un nuevo período de permiso de viaje, se aplicará la tarifa más baja de US$275. Este documento permite a ciertos extranjeros trabajar de manera temporal en EE. UU.

Para los beneficiarios del TPS, la tarifa para la solicitud inicial de EAD será de US$550, con una validez de un año o por la duración del estatus, lo que sea menor. Las renovaciones y extensiones también tendrán un costo de US$275, aprobándose por un período no mayor a un año o por la duración de la designación del beneficio.

¿Cuáles son las tarifas que no cambiaron y siguen vigentes en EE. UU.?

Por otro lado, es bueno mencionar que los costos del Formulario I-765 varían dependiendo de a categoría de solicitud y en la manera en la que se lleva a cabo el trámite: