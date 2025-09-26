Indocumentados, es importante saber que, este estado de EE. UU., Nueva York, hace posible que los inmigrantes sin documentos y los legales puedan obtener permisos para manejar las vías públicas y en las carreteras. No obstante, para solicitar la licencia de conducir se necesita también tomar en cuenta ciertos requisitos.

Para octubre de este año, se debe realizar el trámite en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). A continuación, todos los detalles y qué otros beneficios puedes obtener en el país de Trump.

¿Licencia de conducir en Nueva York siendo inmigrante es posible?

La agencia confirmó que, en Nueva York, es posible conducir en el estado con una licencia de otro país y sin necesidad de obtener un documento adicional, salvo que se decida establecer residencia en EE. UU.

La ciudad de 'La Gran Manzana' se destaca por ofrecer licencias de conducir mejoradas (EDL), además de tres tipos de documentos de identidad, que son las siguientes:

Las licencias e identificaciones estándar, dirigidas a no ciudadanos.

La Real ID, destinada a migrantes con residencia legal.

Las licencias e identificaciones mejoradas, que son exclusivas para ciudadanos.

Cabe precisar que el DMV considera a un Visitante Temporal como aquel que no es inmigrante ni residente permanente en la nación estadounidense. Este grupo de extranjeros debe contar con documentación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que respalde su estatus legal en el país.

En tanto, aquellos que cuenten con los documentos del DHS pueden solicitar una Real ID, la cual incluirá la leyenda "Visitante temporal" y la fecha de vigencia de su estatus, coincidiendo con el tiempo permitido de estancia en la tierra de Trump.

Requisitos para obtener la licencia de conducir en Nueva York

Por otro lado, es bueno mencionar que, para obtener una licencia de conducir en Nueva York, se deben cumplir con ciertos puntos del estatus legal del solicitante. Este es el proceso: