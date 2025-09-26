- Hoy:
¡Atención! Agente de ICE tira al suelo a mujer hispana y es destituido de la institución: mira el video
Oficial de ICE derriba a mujer ecuatoriana que imploraba por la unidad familiar tras la detención de su esposo en una audiencia de inmigración.
Un controvertido suceso ocurrido en una corte de Nueva York ha generado indignación pública: un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empujó y derribó a una inmigrante delante de sus familiares. Ante la gravedad del hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el oficial ha sido suspendido mientras se lleva a cabo una investigación completa del incidente.
Agente de ICE lanza al piso a madre inmigrante e incidente queda registrado en video
El hecho que se ha viralizado en redes sociales muestra al agente lanzando violentamente al suelo a Mónica Elizabeth Moreta, una ciudadana ecuatoriana que actualmente tiene un caso de asilo en trámite.
Moreta se encontraba en la corte acompañando a su esposo, Rubén, quien había sido detenido por agentes de ICE. Según se aprecia en las imágenes, ella pidió que la arrestaran también, pero fue víctima de la agresión del oficial.
Respuesta del DHS y medidas adoptadas
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, calificó la conducta del agente como "inaceptable y denigrante" para el cuerpo de ICE. En un comunicado, señaló que "nuestros agentes se rigen por los más altos estándares profesionales, y este agente ha sido apartado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva". Hasta el momento, no se ha aclarado si el oficial fue despedido, suspendido temporalmente o reasignado a otras tareas.
Este incidente ha reavivado el debate sobre el trato hacia inmigrantes en Estados Unidos y pone bajo escrutinio las prácticas de ICE en las cortes de inmigración.
