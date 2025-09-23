Atención, extranjeros: todos los años, miles de personas tienen en mente empezar con sus solicitudes para obtener la ciudadanía estadounidense, un proceso que otorga derechos esenciales como el voto, la posibilidad de obtener un pasaporte y también conlleva responsabilidades legales y cívicas.

Para acceder a este estatus, los solicitantes deben presentar un examen de ciudadanía con 10 preguntas sobre la historia y el civismo de Estados Unidos. Los requisitos para aprobarlo, hasta hace poco, eran accesibles, pero, en el marco de la actual política de incremento en deportaciones, Trump anunció su intención de endurecer la prueba y complicar la naturalización. AQUÍ los cambios.

Este es el complicado requisito clave para obtener la ciudadanía en EE. UU.

'El Cronista' y otros medios internacionales se refirieron a las nuevas actualizaciones en EE. UU. Y es que, como se recuerda, durante su primer mandato, el republicano propuso cambios en el examen de ciudadanía, aumentando el número de preguntas a 128, lo que marcó un primer intento por elevar la dificultad para ingresar al país americano.

Ahora, el mandatario ha considerado que el examen vigente es "muy fácil" y que, por lo tanto, necesita ser modificado. Al respecto y, frente a unas próximas medidas del presidente, Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), expresó a The New York Times que "el examen actual (de ciudadanía) no presenta un gran desafío".

Según Edlow, "es sencillo memorizar las respuestas", lo que, a su juicio, no refleja el verdadero espíritu de la ley. Cabe resaltar que, hasta el momento no se han detallado las modificaciones específicas que se implementarán. No obstante, las autoridades han indicado que es probable que se incremente la cantidad de respuestas correctas requeridas para aprobar el examen en EE. UU.

¿Qué personas podrán solicitar la ciudadanía estadounidense 2025?

Por otro lado, USCIS resaltó las dos vías principales para obtener la ciudadanía estadounidense. La primera opción es la naturalización, un procedimiento que permite a los residentes permanentes legales convertirse en ciudadanos tras cumplir con ciertos criterios. Los solicitantes podrán obtener un pasaporte estadounidense si son hijos de ciudadanos de EE. UU., ya sea al nacer o antes de cumplir 18 años.

En la mayoría de casos, los extranjeros logran la ciudadanía por la naturalización, después de haber mantenido una Green Card durante al menos cinco años. En tanto, aquellos que están casados con un ciudadano estadounidense pueden presentar su solicitud tras tres años de residencia legal, siempre que cumplan con los requisitos legales correspondientes.