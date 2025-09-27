¡Atención, extranjeros ilegales en la nación de Trump! La residencia permanente legal, comúnmente conocida como Green Card, hace posible que diversos inmigrantes puedan residir y laborar indefinidamente en EE. UU.

En el caso de los ciudadanos de República Dominicana, el proceso está regido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y por las normativas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Para los de este país latino, es importante el marco legal para quienes buscan establecerse de forma permanente en la nación estadounidense.

¿Cómo puedes obtener la Green Card a través de estas opciones legales en EE. UU.?

Mediante 'La Nación', se compartió la última información brindada por el sitio web oficial del USCIS, en la que se reveló que, todos los dominicanos que deseen obtener la residencia en EE. UU., pueden optar por dos principales vías: los procesos basados en vínculos familiares y otras categorías especiales, que incluyen opciones laborales y humanitarias.

Así puedes obtener la Green Card a través de estas opciones legales en EE. UU.

En esa línea, se conoció que, mayormente, los solicitantes acceden a través de la primera opción, la cual se divide en familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y categorías de preferencia por linaje.

En el caso de los familiares inmediatos, la obtención de la Green Card se facilita, ya que no existen límites anuales de visas , lo que acorta considerablemente el tiempo de espera.

Esta categoría incluye a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos que ya han alcanzado esa edad. La adjudicación de estos casos se debe a que el Congreso ha establecido esta clasificación como una política prioritaria.

Para iniciar el trámite, el ciudadano estadounidense debe presentar el Formulario I-130, conocido como Petición de Familiar Extranjero.

¿Cómo solicitar la Green Card sin tener parientes inmediatos?

Por otro lado, los ciudadanos originarios de países del Caribe que no son considerados parientes inmediatos pueden optar por solicitar la residencia en el país estadounidense a través de categorías de preferencia de linaje. Estas categorías están sujetas a un número limitado de visas anuales y a plazos de espera establecidos en el Boletín de Visas del Departamento de Estado.

La clasificación de estas categorías son de la siguiente manera:

F1 : hijos solteros de ciudadanos estadounidenses que sean mayores de 21 años.

: hijos solteros de ciudadanos estadounidenses que sean mayores de 21 años. F2A : cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales.

: cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales. F2B : hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes.

: hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes. F3 : hijos casados de ciudadanos estadounidenses.

: hijos casados de ciudadanos estadounidenses. F4: hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses, siempre que el peticionario tenga al menos 21 años.

Vale añadir que cada categoría tiene diferentes tiempos de espera. Asimismo, el solicitante debe contar con un Formulario I-130 aprobado y verificar la disponibilidad de visas según el Boletín de Visas 2025.