Adiós al sueño americano: 180 inmigrantes venezolanos son deportados desde EE. UU.

Un grupo de 180 inmigrantes venezolanos: 160 hombres, 16 mujeres y 4 niños, fue deportado desde Estados Unidos y llegó este lunes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira. La aeronave fue operada por la estadounidense Eastern Airlines como parte del acuerdo migratorio suscrito entre Caracas y Washington en enero de este año.

Recibidos por autoridades venezolanas, los deportados fueron atendidos por personal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), así como por equipos médicos que constataron su estado de salud. La escena fue compartida en redes sociales por el gobierno nacional como parte de los avances del programa oficial de retorno.

Vuelta forzada al país y atención en Maiquetía

Según cifras oficiales, este fue el vuelo número 71 de repatriación en lo que va de 2025, y eleva a más de 12.000 los venezolanos que han retornado desde Estados Unidos. El programa, impulsado por el Ejecutivo bajo el nombre de Gran Misión Vuelta a la Patria, busca facilitar el regreso de quienes migraron en busca de mejores condiciones y ahora enfrentan deportaciones.

A su llegada a Maiquetía, los retornados fueron registrados por las autoridades migratorias y recibieron atención sanitaria básica. La mayoría regresó con escasas pertenencias, sin haber cumplido el sueño americano que los empujó a emprender una travesía riesgosa por Centroamérica y México, como han hecho miles de venezolanos en los últimos años.

El acuerdo entre Caracas y Washington

La repatriación forma parte de un acuerdo migratorio entre Venezuela y EE.UU., alcanzado a inicios de 2025, que permite vuelos coordinados de retorno pese a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas plenas desde 2019. Este pacto busca contener el flujo migratorio en la frontera sur estadounidense y reducir la presión política sobre ambos gobiernos.

A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro presenta estos retornos como voluntarios y humanitarios, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos deportados, especialmente niños y mujeres, quienes enfrentan la misma crisis económica y social que los llevó a emigrar inicialmente.