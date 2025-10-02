¿Será vetado en EE. UU.? Recientemente, se conoció que, un joven de apenas 23 años, confesó haber sido el culpable de lanzar una bomba incendiaria hacia oficiales de la policía del condado de Los Ángeles durante las últimas manifestaciones en contra de las redadas migratorias que se llevaron a cabo en junio 2025.

Este cuestionado acto de violencia se llevó a cabo en medio de la creciente tensión social en la región. ¿Qué pasará con el hombre tras confirmar el ataque? ¿Qué se sabe al respecto? AQUÍ más información.

EE. UU.: inmigrante mexicano se declara culpable tras arrojar molotov contra agentes en protesta

Emiliano Garduño Gálvez, es el nombre del ciudadano mexicano que, según datos de las autoridades, está en Estados Unidos sin autorización. Recientemente, él se declaró culpable el 1 de octubre de posesión de un dispositivo destructivo no registrado y de desorden público, en relación con los disturbios ocurridos el 7 de junio en Paramount, una localidad cercana a Los Ángeles.

El individuo podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, con la sentencia programada para el 30 de enero del 2026. Recordemos que, durante la jornada del 7 de junio, la policía del condado atendió una masiva protesta en la que los manifestantes arrojaban piedras y otros objetos en las cercanías de un Home Depot, donde se encontraban agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Según el acuerdo de culpabilidad, al que tuvo alcance Los Angeles Times, Garduño confirmó que se ocultó tras un muro, encendió un artefacto incendiario y lo lanzó hacia el grupo de agentes. El dispositivo impactó en un área de césped, a aproximadamente 4,5 metros de los oficiales, y Garduño se dio a la fuga tras el incidente.

Cabe resaltar que este acuerdo también señala que Garduño actuó "con la intención de obstruir, interferir y obstaculizar a los agentes del LASD que cumplían con sus deberes oficiales".

¿Cómo son las protestas en estas zonas de EE. UU.?

Por otro lado, es importante conocer que las protestas contra las redadas migratorias realizadas en junio pasado se caracterizaron por su mayoría como pacíficas, donde los asistentes expresaron su descontento a través de consignas y pancartas.

No obstante, algunas de estas manifestaciones derivaron en violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, lo que resultó en cientos de detenciones y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes.