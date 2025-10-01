IMPORTANTE. El reciente cierre del Gobierno de Estados Unidos afectará de manera significativa los procesos de los ciudadanos peruanos que buscan obtener una visa para viajar al país americano.

Y es que, debido a la suspensión de servicios no esenciales provocada por la falta de asignación presupuestaria, la Embajada de Estados Unidos en Perú ha decidido emitir un comunicado en el que detalla cómo se llevarán a cabo los trámites consulares durante este periodo. En esta nota, todos los detalles y qué se debe tomar en cuenta ahora.

Embajada de EE. UU. en Perú anuncia qué pasará con las citas para obtener la visa

Mediante el comunicado que publicó hace unas horas la Embajada de Estados Unidos en Perú, se informó que los servicios de pasaportes y visas continuarán operando durante la interrupción presupuestaria, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

Asimismo, en dicho comunicado, la representación diplomática instó a los ciudadanos a verificar información en fuentes oficiales, como travel.state.gov, y advirtió que la situación podría cambiar en función de la evolución del Gobierno estadounidense.

"Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad", añadió la entidad.

"Actualmente los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación", se leía en otra parte del post de la embajada.

¿Cuál fue el motivo del cierre del gobierno de EE. UU.?

Es bueno conocer que el cierre se dio inicio a las 00:01 horas de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, esto por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos para respaldar el presupuesto antes del fin del año fiscal.

Con ello, se confirmó la suspensión de servicios considerados "no esenciales" en el país, aumentando la preocupación por el recorte de personal y otros salarios.