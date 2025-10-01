Confirmado | Mientras EE. UU. aumenta el precio de la visa H-1B, China ofrece una nueva alternativa para trabajadores extranjeros

China lanzó esta semana la Visa K, dirigida a atraer trabajadores extranjeros especializados en tecnología y áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La iniciativa coincide con las recientes restricciones de la visa H-1B en Estados Unidos, lo que lleva a muchos profesionales a explorar opciones internacionales. Con esta medida, Beijing busca reforzar su competitividad tecnológica y consolidarse como un destino atractivo para el talento global.

¿Qué es una visa K en China?

Frente a las nuevas restricciones de Estados Unidos sobre la visa H-1B, China ha presentado la Visa K, un programa dirigido a trabajadores extranjeros especializados en ciencia y tecnología. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Beijing para consolidar al país como un destino atractivo para la inversión internacional y el talento global.

Mientras las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectan la economía y generan incertidumbre, la Visa K de China busca abrir oportunidades a profesionales calificados que desean desarrollarse en un entorno innovador y en crecimiento.

Nueva visa K china fomentará el intercambio de jóvenes talentos en ciencia y tecnología.

¿Cómo funciona la Visa K de China y puede competir con la H-1B de Estados Unidos?

La Visa K de China está ganando atención internacional en medio de las recientes restricciones a la visa H-1B de Estados Unidos, la cual históricamente ha sido clave para que Silicon Valley atraiga talento extranjero altamente calificado.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, la Visa K busca "fomentar el intercambio y la cooperación" entre profesionales extranjeros y nacionales en campos STEM. El programa:

Está diseñada para graduados de universidades reconocidas y jóvenes profesionales, ofreciendo beneficios más flexibles que los programas existentes para inmigrantes calificados.

Una de las principales ventajas de la Visa K es que, a diferencia de otros visados, no requiere patrocinio de un empleador, facilitando que los profesionales puedan integrarse rápidamente en proyectos de investigación o empresas tecnológicas en China.

A pesar de sus atractivos, todavía quedan dudas sobre aspectos clave de la visa, como la duración de la estadía y ciertos requisitos específicos sobre edad, formación académica y experiencia laboral, que aún no han sido detallados por las autoridades chinas.

¿Cuánto cuesta una visa H-1B?

El costo de la visa H-1B varía, pero incluye $215 por registro, $205 de tarifa base y $780 por el Formulario I-129, sumando un total de $1,200 para el empleador. A esto se añaden $500 por detección de fraudes, $2,500 por procesamiento premium y honorarios legales.

El 21 de septiembre de 2025 se anunció una nueva tarifa de $100,000 para solicitudes H-1B, aunque enfrenta desafíos legales, según el American Immigration Council y CNN en Español.