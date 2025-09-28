La peor noticia para Venezuela | Informe advierte que Trump prepara ataques militares contra narcos en el país caribeño

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela continúan deteriorándose. Según NBC News, fuentes cercanas a la planificación de las ofensivas indican que Washington podría ejecutar próximamente operaciones militares dirigidas a grupos narcotraficantes en territorio venezolano. Hasta el momento, el presidente Donald Trump no ha dado la aprobación oficial a estos planes.

Planes de EE. UU. para enfrentar el narcotráfico en Venezuela

Dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes familiarizadas con las conversaciones afirmaron a NBC News que las operaciones se centrarían en ataques selectivos con drones, dirigidos a líderes de bandas de narcotraficantes y a laboratorios de droga identificados por Estados Unidos. Las fuentes solicitaron mantener el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

En las últimas semanas, la administración de Trump ha desplegado fuerzas militares en el Caribe y ha atacado embarcaciones que, según el presidente, transportaban drogas hacia Estados Unidos. Trump aseguró que estas drogas "matarían a millones de estadounidenses" y acusó a Nicolás Maduro de liderar una banda narcotraficante que afecta a todo el continente, ofreciendo además una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

NBC indica que los ataques en Venezuela podrían ocurrir en los próximos días.

¿Qué pasó entre EE. UU. y Venezuela?

De acuerdo con fuentes citadas por NBC News, funcionarios de la Casa Blanca consideran que Venezuela no ha tomado medidas efectivas para frenar el flujo de drogas hacia EE. UU., a pesar de las presiones ejercidas desde la llegada de Trump al poder. Un alto funcionario aseguró al medio estadounidense que el presidente está "dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas lleguen a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia".

Por su parte, Nicolás Maduro ha defendido que no participa en actividades ilícitas relacionadas con las drogas y que solo una pequeña fracción de ellas en la región pasa por Venezuela, siendo la mayor parte producida en Colombia.

Con más de 4.000 efectivos desplegados en el Caribe, Estados Unidos evalúa cuidadosamente los próximos pasos, consciente de que mantener tanta potencia militar en la región durante un período prolongado no es sostenible.