Trump anuncia aranceles del 100% a las películas extranjeras: ¿Qué significa para la industria del cine?

El presidente Donald Trump ha tomado una drástica medida en la que impone un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos, convirtiendo a la industria cinematográfica en el centro de su agenda económica. El mandatario justificó esta política a través de su red social, Truth Social, argumentando que el cine estadounidense ha sido "robado" por otros países, comparándolo con un “robo de un dulce a un bebé”. La medida ha generado una gran reacción en la industria del entretenimiento, dado que la economía del cine se ve directamente afectada por esta nueva política.

Impacto en la industria cinematográfica de EE. UU.

Trump señaló específicamente a California, uno de los mayores centros de producción cinematográfica del mundo, por no proteger adecuadamente la industria local. En su mensaje, criticó al gobernador del estado, acusándolo de permitir que el cine de Estados Unidos fuera "usurpado" por otros países. De esta manera, el presidente propuso esta nueva política arancelaria para frenar la entrada de producciones extranjeras y fomentar el cine local.

El mensaje de Trump en Truth Social.

Medidas económicas del presidente Trump

Este arancel no es aislado: Trump ha utilizado los aranceles como una herramienta central en su política económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. La medida se enmarca dentro de su política comercial proteccionista, que también ha incluido aranceles a otros sectores, como la industria del acero y el aluminio. Su enfoque ha generado tensiones diplomáticas con otros países, con negociaciones en curso para reducir el impacto en sus socios comerciales.

El presidente Trump ha implementado políticas de aranceles sectoriales, como en la industria del mobiliario, los metales industriales y los productos farmacéuticos. Estas políticas buscan "recuperar" los empleos perdidos y proteger los sectores clave de la economía estadounidense. Sin embargo, las críticas hacia estas medidas no se han hecho esperar, ya que muchos consideran que afectan negativamente las relaciones internacionales de EE. UU. y pueden dañar la economía global.

Reacciones y futuro de la política arancelaria

El arancel al cine extranjero es solo uno de los muchos pasos que Trump ha tomado para fortalecer lo que él denomina la "industria nacional". Mientras tanto, varios actores de la industria cinematográfica y otros sectores afectados han expresado su preocupación por las consecuencias de esta medida. Algunos analistas advierten que podría ser un obstáculo para la cooperación internacional en la industria cinematográfica y, a largo plazo, afectar la competitividad global de Hollywood.