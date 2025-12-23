MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: la Casa Blanca rechaza petición de obispos católicos de pausar REDADAS en Navidad

Los obispos católicos de Florida solicitaron al presidente Donald Trump que suspenda las redadas migratorias durante la temporada navideña, argumentando que estas acciones están generando miedo y ansiedad en miles de familias inmigrantes. Sin embargo, la Casa Blanca respondió que las operaciones continuarán sin cambios.

La petición fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y respaldada por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, quienes hicieron un llamado a priorizar la humanidad y la dignidad durante las festividades.

Obispos piden pausar redadas por impacto en familias

En una carta dirigida al gobierno federal, Wenski señaló que, si bien la seguridad fronteriza ha sido reforzada, el enfoque actual de aplicación masiva de la ley migratoria está afectando a personas que no representan un peligro y que solo buscan trabajar y mantener a sus familias.

La Casa Blanca mantendrá las redadas migratorias durante las fiestas.

El arzobispo advirtió que las redadas están creando un clima generalizado de miedo e incertidumbre, no solo entre inmigrantes en situación irregular, sino también entre familiares y comunidades que residen legalmente en Estados Unidos. Por ello, pidió una pausa temporal durante las fiestas navideñas como gesto de respeto hacia estas familias.

La Casa Blanca responde: no habrá cambios

La Casa Blanca rechazó la solicitud y confirmó que las redadas migratorias continuarán con normalidad. En un breve comunicado, la portavoz Abigail Jackson afirmó que el presidente Trump fue elegido con la promesa de deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y que su administración está cumpliendo ese compromiso.

Pese a la negativa, Wenski reiteró la importancia de humanizar la aplicación de la ley migratoria, destacando el papel fundamental de los inmigrantes en sectores clave como la agricultura, la construcción, los servicios y el cuidado de la salud. Además, recordó su trabajo pastoral en centros de detención migratoria, donde busca resaltar la dignidad humana incluso en condiciones adversas.