Alerta, viajeros en EE. UU.: queda totalmente prohibido llevar estos objetos en el equipaje de mano
La Transportation Security Administration endureció las normas del carry-on y amplió la lista de objetos prohibidos para viajar en avión sin demoras.
Viajar por aire hoy exige más atención que nunca al armar el bolso de mano. Las reglas cambiaron, los controles son más exhaustivos y un descuido mínimo puede terminar en demoras, decomisos o incluso la pérdida del vuelo. Por eso, la Transportation Security Administration reforzó sus lineamientos y volvió a advertir sobre qué objetos no pueden ingresar a la cabina bajo ningún concepto.
El foco del organismo está puesto en minimizar riesgos y acelerar los filtros de seguridad, especialmente en fechas de alta circulación de pasajeros, cuando cualquier incidente genera un efecto dominó en los aeropuertos.
Un descuido en el carry-on puede terminar en decomiso.
Elementos totalmente vetados en el equipaje de mano
La normativa es clara y no admite interpretaciones cuando se trata de artículos asociados a armas o explosivos. En la cabina está prohibido llevar:
- Armas de fuego, municiones y accesorios
- Pistolas de aire o de bengalas
- Pólvora, supresores y réplicas explosivas
- Dispositivos que simulen detonaciones
Si alguno de estos objetos aparece en el control, se confisca de inmediato. Solo algunos pueden viajar en equipaje despachado y bajo requisitos estrictos.
Los objetos que más generan demoras en los controles
Uno de los principales motivos de retención en seguridad son los elementos cortantes o punzantes. Aunque parezcan inofensivos, no están permitidos en la cabina:
- Cuchillos y navajas, sin importar el tamaño
- Tijeras grandes y cúteres
- Sacacorchos con hoja
- Dardos, espadas, sierras o piolets para hielo
Muchos pasajeros los olvidan en el bolso de mano y recién los detectan al pasar por el escáner.
Comida, bebidas y líquidos: reglas que siguen vigentes
Las restricciones también aplican a alimentos y bebidas:
- Productos con hielo o gel solo pasan si están completamente congelados
- El hielo seco se permite hasta 2,2 kg, con ventilación adecuada
- Líquidos y geles deben respetar la regla 3-1-1
- Bebidas alcohólicas con más de 70% de graduación están prohibidas sin excepción
Ignorar estas pautas suele terminar en decomisos en el puesto de control.
Objetos "inofensivos" que pueden ser retenidos
Algunos artículos cotidianos activan alertas inesperadas en los escáneres. Entre los más llamativos figuran:
- Bolas de nieve decorativas
- Galletas con petardos o rellenos líquidos
- Almohadillas térmicas con gel
- Juguetes con líquidos internos
- Bolas mágicas tipo “8”
Si superan los límites permitidos o generan sospechas, no pasan.
Un veto que sigue firme
La prohibición del Samsung Galaxy Note 7 continúa vigente tanto en cabina como en equipaje facturado, por orden federal vinculada a riesgos de batería. La TSA recuerda que, más allá de las listas oficiales, la última palabra la tiene siempre el agente de seguridad, quien evalúa cada objeto según el riesgo en el momento del control. Por eso, revisar el equipaje antes de salir de casa ya no es opcional: es clave para evitar problemas en el aeropuerto.
