Alerta, viajeros en EE. UU.: queda totalmente prohibido llevar estos objetos en el equipaje de mano

Viajar por aire hoy exige más atención que nunca al armar el bolso de mano. Las reglas cambiaron, los controles son más exhaustivos y un descuido mínimo puede terminar en demoras, decomisos o incluso la pérdida del vuelo. Por eso, la Transportation Security Administration reforzó sus lineamientos y volvió a advertir sobre qué objetos no pueden ingresar a la cabina bajo ningún concepto.

El foco del organismo está puesto en minimizar riesgos y acelerar los filtros de seguridad, especialmente en fechas de alta circulación de pasajeros, cuando cualquier incidente genera un efecto dominó en los aeropuertos.

Un descuido en el carry-on puede terminar en decomiso.

Elementos totalmente vetados en el equipaje de mano

La normativa es clara y no admite interpretaciones cuando se trata de artículos asociados a armas o explosivos. En la cabina está prohibido llevar:

Armas de fuego, municiones y accesorios

Pistolas de aire o de bengalas

Pólvora, supresores y réplicas explosivas

Dispositivos que simulen detonaciones

Si alguno de estos objetos aparece en el control, se confisca de inmediato. Solo algunos pueden viajar en equipaje despachado y bajo requisitos estrictos.

Los objetos que más generan demoras en los controles

Uno de los principales motivos de retención en seguridad son los elementos cortantes o punzantes. Aunque parezcan inofensivos, no están permitidos en la cabina:

Cuchillos y navajas, sin importar el tamaño

Tijeras grandes y cúteres

Sacacorchos con hoja

Dardos, espadas, sierras o piolets para hielo

Muchos pasajeros los olvidan en el bolso de mano y recién los detectan al pasar por el escáner.

Comida, bebidas y líquidos: reglas que siguen vigentes

Las restricciones también aplican a alimentos y bebidas:

Productos con hielo o gel solo pasan si están completamente congelados

El hielo seco se permite hasta 2,2 kg, con ventilación adecuada

Líquidos y geles deben respetar la regla 3-1-1

Bebidas alcohólicas con más de 70% de graduación están prohibidas sin excepción

Ignorar estas pautas suele terminar en decomisos en el puesto de control.

Objetos "inofensivos" que pueden ser retenidos

Algunos artículos cotidianos activan alertas inesperadas en los escáneres. Entre los más llamativos figuran:

Bolas de nieve decorativas

Galletas con petardos o rellenos líquidos

Almohadillas térmicas con gel

Juguetes con líquidos internos

Bolas mágicas tipo “8”

Si superan los límites permitidos o generan sospechas, no pasan.

Un veto que sigue firme

La prohibición del Samsung Galaxy Note 7 continúa vigente tanto en cabina como en equipaje facturado, por orden federal vinculada a riesgos de batería. La TSA recuerda que, más allá de las listas oficiales, la última palabra la tiene siempre el agente de seguridad, quien evalúa cada objeto según el riesgo en el momento del control. Por eso, revisar el equipaje antes de salir de casa ya no es opcional: es clave para evitar problemas en el aeropuerto.