ALERTA: EE. UU. ofrece boleto aéreo y hasta US$3.000 para que migrantes se autodeporten antes de que termine el año

A días de que finalice el año, la administración de Donald Trump intensificó su política migratoria con un nuevo incentivo económico dirigido a inmigrantes indocumentados. El plan contempla el pago de hasta US$3.000 y el financiamiento del pasaje aéreo para quienes decidan abandonar voluntariamente Estados Unidos antes de que termine diciembre.

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional como parte de la estrategia para reducir la población migrante sin necesidad de operativos de detención masiva.

Quiénes pueden acceder al "bono de salida"

Según explicó la secretaria del DHS, Kristi Noem, el beneficio está dirigido tanto a personas indocumentadas que se encuentran en libertad como a aquellas detenidas que no enfrentan cargos criminales. Las autoridades sostienen que quienes opten por esta vía podrían evitar ciertas sanciones civiles y, en algunos casos, conservar la posibilidad de solicitar un ingreso legal en el futuro.

Cómo funciona la autodeportación a través de la app oficial

El proceso se realiza mediante CBP Home, la aplicación gubernamental utilizada para registrar la salida voluntaria del país. A través de esta plataforma, los migrantes pueden iniciar el trámite, coordinar su regreso y acceder al incentivo económico.

Esta app reemplazó a un sistema implementado durante la gestión de Joe Biden, que originalmente servía para agendar citas de asilo en la frontera.

Advertencias legales y dudas sobre el programa

Abogados especializados en inmigración advierten que la autodeportación no elimina automáticamente los castigos migratorios. Aquellas personas que hayan permanecido más de un año de forma irregular podrían enfrentar prohibiciones de reingreso de hasta 10 años, según la ley vigente. Además, existen denuncias sobre demoras en los pagos, falta de información clara y casos en los que migrantes permanecieron detenidos durante semanas pese a haber aceptado salir voluntariamente.

Aunque el Gobierno asegura que millones de personas ya abandonaron el país por esta vía, no se han publicado datos oficiales detallados que confirmen cuántos recibieron el dinero o los vuelos prometidos. Mientras tanto, los centros de detención continúan al límite de su capacidad y la administración Trump busca cumplir su promesa de acelerar las expulsiones antes del cierre del año.

¿Qué pasa si no aceptas la autodeportación antes de fin de año?

Quienes decidan no acogerse al programa de salida voluntaria podrían quedar expuestos a operativos de control migratorio más intensos en las próximas semanas. Las autoridades han advertido que, una vez vencido el plazo, los casos pasarán a procesos de deportación forzada, lo que puede incluir detención, traslado a centros migratorios y expulsión sin beneficios económicos ni asistencia para el regreso.

Además, la deportación ejecutada por el Gobierno suele traer consecuencias migratorias más severas. A diferencia de la salida voluntaria, este escenario puede implicar prohibiciones de reingreso prolongadas, mayores sanciones legales y la pérdida definitiva de cualquier opción para solicitar un estatus legal en el futuro.