ALERTA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esto pasará realmente con sus cuentas bancarias en 2026
Esto pasará con las cuentas bancarias de los inmigrantes indocumentados en EE. UU. Descubre cómo mantener tu dinero seguro este 2026.
En los últimos días, muchos inmigrantes hispanos en Estados Unidos han recibido mensajes alarmistas por WhatsApp, Facebook o TikTok: supuestamente sus cuentas bancarias serían cerradas el 1 de enero de 2026 si no tenían documentos legales. Estos rumores han generado preocupación y miedo, especialmente entre quienes dependen del acceso al sistema financiero para su trabajo y estabilidad económica.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la embajada ofrece considerable suma de dinero y vuelo gratis a quienes se autodeporten
Sin embargo, tras revisar documentos oficiales y declaraciones de entidades financieras, no existe ninguna ley ni orden federal que obligue a los bancos a cerrar cuentas de personas indocumentadas. Las publicaciones virales carecen de fundamento y no deben tomarse como información oficial.
Qué dicen los bancos y la ley estadounidense
En Estados Unidos, los bancos tienen la obligación de verificar la identidad de sus clientes para prevenir fraudes y delitos financieros. Esto se hace al abrir una cuenta mediante el Programa de Identificación de Clientes exigido por la Ley Patriota, que requiere datos como nombre, dirección, fecha de nacimiento y un número de identificación válido.
Qué pasará con las cuentas bancarias de inmigrantes indocumentados en 2026.
Para los inmigrantes indocumentados, este número no tiene que ser un Seguro Social: pueden usar un ITIN otorgado por el IRS. Las entidades financieras pueden preguntar sobre ciudadanía o estatus migratorio, pero no pueden cerrar automáticamente una cuenta por falta de documentos ni discriminar por origen nacional o raza.
Consejos para inmigrantes hispanos ante rumores
Aunque el rumor es falso, cada banco puede cerrar cuentas por otros motivos legítimos, como actividad sospechosa o incumplimiento de los términos. Por eso es importante informarse bien y no tomar decisiones basadas en cadenas virales que circulan por redes sociales.
Algunas recomendaciones: hablar directamente con el banco ante mensajes alarmistas, revisar avisos oficiales en correo o app, guardar documentos importantes y consultar con organizaciones de apoyo a inmigrantes o asesores legales antes de retirar fondos. Mantener la calma y usar fuentes confiables es clave para proteger tus ahorros y evitar desinformación.
