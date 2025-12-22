ALERTA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esto pasará realmente con sus cuentas bancarias en 2026

En los últimos días, muchos inmigrantes hispanos en Estados Unidos han recibido mensajes alarmistas por WhatsApp, Facebook o TikTok: supuestamente sus cuentas bancarias serían cerradas el 1 de enero de 2026 si no tenían documentos legales. Estos rumores han generado preocupación y miedo, especialmente entre quienes dependen del acceso al sistema financiero para su trabajo y estabilidad económica.

Sin embargo, tras revisar documentos oficiales y declaraciones de entidades financieras, no existe ninguna ley ni orden federal que obligue a los bancos a cerrar cuentas de personas indocumentadas. Las publicaciones virales carecen de fundamento y no deben tomarse como información oficial.

Qué dicen los bancos y la ley estadounidense

En Estados Unidos, los bancos tienen la obligación de verificar la identidad de sus clientes para prevenir fraudes y delitos financieros. Esto se hace al abrir una cuenta mediante el Programa de Identificación de Clientes exigido por la Ley Patriota, que requiere datos como nombre, dirección, fecha de nacimiento y un número de identificación válido.

Para los inmigrantes indocumentados, este número no tiene que ser un Seguro Social: pueden usar un ITIN otorgado por el IRS. Las entidades financieras pueden preguntar sobre ciudadanía o estatus migratorio, pero no pueden cerrar automáticamente una cuenta por falta de documentos ni discriminar por origen nacional o raza.

Consejos para inmigrantes hispanos ante rumores

Aunque el rumor es falso, cada banco puede cerrar cuentas por otros motivos legítimos, como actividad sospechosa o incumplimiento de los términos. Por eso es importante informarse bien y no tomar decisiones basadas en cadenas virales que circulan por redes sociales.

Algunas recomendaciones: hablar directamente con el banco ante mensajes alarmistas, revisar avisos oficiales en correo o app, guardar documentos importantes y consultar con organizaciones de apoyo a inmigrantes o asesores legales antes de retirar fondos. Mantener la calma y usar fuentes confiables es clave para proteger tus ahorros y evitar desinformación.