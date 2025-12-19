Recientemente, la administración de Donald Trump interpondrá una apelación contra la decisión de una jueza federal que anuló recortes millonarios en el financiamiento destinado a la Universidad de Harvard. Esta acción prolonga el conflicto en torno a las exigencias de la Casa Blanca para implementar reformas en la reconocida institución superior educativa.

EE. UU.: Trump apelará orden que revierte recortes de fondos federales a Harvard

AP y otros medios internacionales informaron que, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó este 18 de diciembre un aviso de apelación en relación con dos demandas consolidadas interpuestas por Harvard y la Asociación de Profesores Universitarios.

Este caso ha desafiado la capacidad del gobierno estadounidense para ejercer influencia sobre la universidad más antigua y adinerada del país americano, que ha resistido una intensa campaña de presión dirigida a instituciones educativas de élite en todo el territorio nacional.

EE. UU.: Trump apelará orden que revierte recortes de fondos federales a Harvard.

Recordemos que en septiembre de este año, la jueza Allison Burroughs determinó que los amplios recortes impuestos por la administración Trump infringieron los derechos de la Primera Enmienda de Harvard.

Asimismo, la magistrada argumentó que el gobierno estableció condiciones inconstitucionales sobre el financiamiento federal y no cumplió con los procedimientos necesarios para sancionar a las universidades por violaciones de derechos civiles.

Vale mencionar que la administración Trump había recortado más de 2.600 millones de dólares a Harvard, basándose en acusaciones de que la institución había tardado en abordar el sesgo antijudío en su campus. Burroughs desestimó esta afirmación, señalando que el gobierno utilizaba el antisemitismo como una "cortina de humo" para llevar a cabo un ataque ideológico contra las principales universidades del país.

¿Qué ha comunicado Harvard al respecto?

El aviso de apelación, sin duda, representa un primer paso en el intento del gobierno americano por revertir el fallo, aunque no incluye argumentos legales específicos.

Por su parte, Harvard reafirmó su confianza en su posición legal, destacando que el tribunal de distrito federal había fallado a su favor en septiembre, lo que permitió la restauración de fondos esenciales para investigaciones que impulsan avances científicos y médicos, fortalecen la seguridad nacional y mejoran la competitividad económica de la nación.