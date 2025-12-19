¡Aviso importante! Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la suspensión del programa de lotería para obtener la Green Card en EE. UU., siguiendo instrucciones de Trump. Esta sorpresiva medida se llevó a cabo luego que el programa facilitara la entrada al país del individuo acusado de los tiroteos en la Universidad de Brown y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Trump suspende ahora la lotería de visas en EE. UU. para obtener la Green Card por esta razón

Según información de las autoridades y de The Guardian, Claudio Neves Valente, un ciudadano portugués, ingresó a Estados Unidos en el año 2000 con una visa de estudiante y logró obtener la residencia permanente en 2017. Oscar Pérez, jefe de policía de Providence, Rhode Island compartió más datos al respecto. Valente fue hallado sin vida recientemente, esto luego de infligirse una herida de bala.

Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, decidió suspender la lotería de visas para la Green Card y expresó su total indignación en la red social X, afirmando que "este individuo atroz nunca debería haber sido permitido en nuestro país". Su cuestionada declaración se dio en medio de un contexto más amplio, donde Trump ha criticado de manera constante la lotería de visas de diversidad.

Cabe mencionar que la intervención de Noem representa un nuevo intento de utilizar esta tragedia para avanzar en su agenda de política migratoria, asimismo, tras un ataque mortal perpetrado por un hombre afgano contra miembros de la Guardia Nacional en noviembre, la administración del republicano implementó medidas drásticas que restringieron la inmigración desde Afganistán y otros países.

¿De qué trata el programa de visas DV1 y por qué beneficia a extranjeros?

En medio de esta nueva medida, es bueno señalar que el programa de visas DV1, hace posible que se dé la obtención de hasta 50.000 tarjetas verdes (Green Card) por año y se basa en un sistema de lotería destinado a personas provenientes de países con baja representación en EE. UU., especialmente en África.

Para este año, cerca de 20 millones de individuos se inscribieron en esta lotería, resultando en más de 131.000 seleccionados, incluidos sus cónyuges. No obstante, los ciudadanos de Portugal solo lograron asegurar 38 plazas en este proceso. Vale añadir que los afortunados ganadores son invitados a solicitar la Green Card, lo que implica una serie de entrevistas en consulados y cumplir con estrictos requisitos.