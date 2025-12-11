Secretaria de Seguridad Nacional defiende a Trump y cataloga a inmigrantes de ser una amenaza.

¡Muy importante, extranjeros! Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, adoptó una postura desafiante y sorpresiva al respaldar las estrictas políticas de inmigración implementadas por la actual administración del presidente Donald Trump.

Noem también resaltó la importancia de estas medidas en la protección de la seguridad nacional y la integridad de las fronteras, señalando el gran compromiso del gobierno con un enfoque firme en el control migratorio. A continuación, más detalles.

Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. defiende política de Trump y cuestiona a inmigrantes

La secretaria de Seguridad Nacional decidió defender con total firmeza las políticas de inmigración del gobierno del republicano durante una audiencia en la Cámara de Representantes.

En su reciente intervención, catalogó a los inmigrantes como una amenaza significativa para la nación, lo que, según ella, justifica las medidas severas implementadas, que incluyen arrestos masivos, deportaciones y un aumento acelerado de restricciones para los extranjeros.

Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. defiende política de Trump y cuestiona a inmigrantes.

Noem, quien lidera la estrategia de inmigración de la administración Trump, también no pudo evitar recibir el total respaldo de los miembros republicanos del panel, aunque también enfrentó fuerte críticas de los demócratas, muchos de los cuales exigieron su renuncia debido a la agenda de deportación masiva.

Vale mencionar que su último testimonio fue interrumpido por manifestantes que exigían el cese de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que exigían que se pongan fin a las deportaciones. Los protestantes, incluso, según los datos de lancasteronline, la siguieron por los pasillos mientras abandonaba la audiencia, gritando: "¡Qué vergüenza!".

A pesar de la oposición, Noem aseguró que "no retrocederá" en su postura. "Lo que me quita el sueño es que no necesariamente conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones", expresó.

Las deportaciones de inmigrantes ilegales siguen creciendo en EE. UU.

Bajo este contexto, es importante saber que, en estos últimos meses, la cantidad de extranjeros en detención migratoria ha aumentado considerablemente.

Por su parte, el gobierno continúa con la deportación de este grupo de inmigrantes hacia naciones que no son su país de origen. Esta situación se ha visto agravada luego de un incidente en el que un hombre afgano fue acusado de atacar a dos miembros de la Guardia Nacional, lo que llevó al Departamento de Noem a reforzar de manera significativa los controles y la revisión de inmigrantes en el país.