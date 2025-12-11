USCIS: los nuevos criterios de elegibilidad para solicitar un permiso laboral en EE. UU.

¡Atención, inmigrantes! Estados Unidos está atravesando una nueva etapa en sus políticas migratorias durante el período 2025-2026. Ahora, la Administración Trump ha confirmado reformas significativas que incluyen la imposición de requisitos más rigurosos para la verificación de antecedentes de los solicitantes de Green Card y permisos de trabajo en el país.

Se ha asegurado que habrá un plazo más reducido para el tiempo que los beneficiarios podrán recibir tras la aprobación de su solicitud, ya sea como trabajadores extranjeros o al obtener su permiso laboral. A continuación, más información.

USCIS: conoce los nuevos criterios de elegibilidad para solicitar un permiso laboral en EE. UU.

Según thekhybermail.com y otros portales, todas las personas interesadas en obtener la Green Card 2026 y los permisos de trabajo deben revisar los nuevos criterios de Elegibilidad antes de presentar su solicitud. Recientemente, se implementaron medidas que incluyen la suspensión de las prórrogas automáticas para las renovaciones de permisos de trabajo, así como un nuevo escrutinio para las prórrogas pendientes.

USCIS ha emitido un nuevo comunicado que introduce cambios significativos en la política de permisos de trabajo (EAD) en EE. UU. A partir de ahora, los EAD para individuos clasificados como refugiados, asilados y aquellos con otras categorías de inmigración, incluyendo quienes tienen una solicitud de ajuste de estatus pendiente (Green Card), tendrán una validez de 18 meses, dejando atrás el período de 5 años.

Conoce en esta nota los nuevos criterios de elegibilidad para solicitar un permiso laboral en EE. UU. y qué documentos priorizar.

Se recomienda a los interesados revisar los Criterios de Elegibilidad para la Tarjeta de Residente Permanente de 2026 antes de proceder con su solicitud. En cuanto a la Green Card de EE. UU. para 2026, USCIS ha detallado que existen varias categorías bajo las cuales se puede solicitar el ansiado documento:

Las Green Card basadas en la familia permiten a los cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses obtener la residencia. Además, se incluyen ciertas categorías de "preferencia" que abarcan a familiares extendidos, como hermanos e hijos casados.

Las Green Card basadas en el empleo ofrecen diversas subcategorías. La EB-1 está destinada a "trabajadores prioritarios" con habilidades extraordinarias en campos como las ciencias, el arte y los negocios, incluyendo investigadores destacados y ejecutivos de multinacionales.

con habilidades extraordinarias en campos como las ciencias, el arte y los negocios, incluyendo investigadores destacados y ejecutivos de multinacionales. La EB-2 se dirige a personas con títulos avanzados y capacidad excepcional, mientras que la EB-3 abarca a trabajadores calificados, profesionales y otros trabajadores.

Nuevas reglas para el permiso de trabajo y el EAD en Estados Unidos

El actual gobierno de Donald Trump señaló nuevas reglas de emisión y renovación de un Documento de Autorización de Empleo (EAD) que impactará a todos los solicitantes que presenten su solicitud a partir de 2020. Estas disposiciones entraron en vigor el 5 de diciembre de 2025.

Según la normativa, tanto los EAD iniciales como las renovaciones emitidas después de esta fecha tendrán una validez máxima de 18 meses, lo que significa que no podrán extenderse más allá de este período. Este cambio afectará a todos los solicitantes de un EAD, incluyendo a aquellos con estatus de refugiado o asilado, así como a inmigrantes que aguardan la aprobación de la Green Card o el estatus de asilo.

Vale mencionar que algunos EAD que anteriormente ofrecían extensiones automáticas para quienes esperaban renovaciones ya no serán válidos bajo esta nueva normativa, lo que podría dejar a muchos sin autorización de trabajo durante el proceso de renovación.