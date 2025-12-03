- Hoy:
MUY ATENTOS, inmigrantes con Green Card: cómo saber si tu residencia ya aprobada será REVISADA NUEVAMENTE por USCIS
El USCIS está revisando residencias permanentes aprobadas y ha suspendido temporalmente solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países de alto riesgo.
El gobierno estadounidense ha tomado una medida inédita en el ámbito migratorio al decidir reevaluar las tarjetas de residencia permanente (Green Card) ya otorgadas y suspender temporalmente la tramitación de numerosas solicitudes de inmigración.
PUEDES VER: MUCHO CUIDADO con Trump: no quiere a estos inmigrantes en EE. UU. y los insta a regresar a su país para arreglarlo
La decisión afecta principalmente a ciudadanos de 19 países considerados de "alto riesgo", entre ellos Cuba y Venezuela, y constituye una de las medidas de control migratorio más amplias de los últimos años, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
¿Cómo afecta a los inmigrantes la revisión de la Green Card y la suspensión de solicitudes migratorias?
De acuerdo con el USCIS, la medida se formalizó mediante el memorando PM-602-0192, emitido el 2 de diciembre, el cual establece la suspensión inmediata de los procesos de asilo, residencia y naturalización provenientes de los países señalados en la Proclamación Presidencial 10949.
El memorando detalla que no solo se suspenderán los trámites pendientes, sino que también se reabrirán beneficios previamente aprobados, incluidas las Green Cards otorgadas desde enero de 2021.
"Este memorando ordena una reevaluación exhaustiva de las solicitudes de beneficios ya aprobadas para extranjeros de los países enumerados que hayan ingresado a Estados Unidos el 20 de enero de 2021 o posteriormente", señala el documento, según el USCIS.
Además, la agencia enfatiza que la revisión no se aplica automáticamente a todos los casos. Por el momento, se trata de una paralización del proceso de adjudicación y de una evaluación general, sin que ello implique la revocación inmediata de los beneficios. No obstante, el USCIS se reserva el derecho de retirarlos si se detecta algún riesgo de seguridad o algún motivo de inadmisibilidad.
¿Cómo saber si tu residencia permanente ya aprobada será revisada nuevamente por USCIS?
Según el USCIS, los inmigrantes no recibirán notificaciones de manera simultánea. En un plazo de 90 días a partir de la publicación del memorando, la agencia elaborará una lista prioritaria de casos que podrían ser citados a entrevistas, sometidos a reentrevistas obligatorias o referidos a otras agencias de seguridad, como ICE.
Los criterios de revisión incluyen la verificación en bases de datos de seguridad, los vínculos con organizaciones o individuos considerados peligrosos y los antecedentes penales graves, así como la confirmación de la identidad del solicitante, de acuerdo con el USCIS. La agencia afirma que "nada está fuera de la mesa hasta que cada extranjero haya sido evaluado y examinado al máximo grado posible".
En este contexto, los expertos recomiendan que los inmigrantes se mantengan atentos a cualquier comunicación oficial del USCIS y cuenten con asesoría legal en caso de recibir una notificación de revisión o citación.
