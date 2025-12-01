Recientemente, los beneficiarios de los cupones de alimentos, en Estados Unidos, comenzaron a recibir sus prestaciones correspondientes al mes de noviembre, los cuales estaban pendientes. No obstante, ahora, un número creciente de inscritos enfrentará graves consecuencias y correrán el riesgo de perder completamente esta importante asistencia alimentaria. ¿Por qué? AQUÍ todo lo que debes saber.

Beneficios de SNAP se reanudaron, pero estas personas tendrán obstáculo en la asistencia

Aviso importante: Si bien, la mayoría de los que reciben los cupones de alimentos SNAP en EE. UU., recibieron con éxito sus prestaciones correspondientes a noviembre, un gran número de personas no correrán, dentro de poco, en el mismo apoyo vital de la asistencia alimentaria.

En medio de la anterior interrupción de SNAP, debido al cierre del Gobierno, se ha confirmado la implementación de nuevas exigencias laborales, establecidas por un proyecto de ley promovido por los republicanos y firmado por el presidente Trump durante el verano.

Beneficios de SNAP se reanudaron, pero estas personas tendrán obstáculo en la asistencia alimentaria.

Según las disposiciones del paquete legislativo, un mayor número de beneficiarios deberá cumplir con requisitos de trabajo, voluntariado o capacitación laboral, dedicando al menos 80 horas al mes. Asimismo, aquellos que no cumplan con estas condiciones solo podrán acceder a la ayuda durante tres meses en un período de tres años.

Mediante un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso y los datos de CNN, se señaló que esta ampliación de requisitos resultará en que aproximadamente 2,4 millones de estadounidenses dejarán de recibir cupones de alimentos mensualmente en la próxima década, afectando a unas 300.000 familias con niños.

¿Qué deben tomar en cuenta los beneficiarios a partir de ahora?

Es importante saber que los beneficiarios que no logren cumplir con las nuevas exigencias, empezarán a perder sus beneficios a partir de marzo 2026, aunque el tiempo exacto dependerá de su lugar de residencia y de cuándo deban certificar nuevamente su elegibilidad.

Con el reciente acuerdo sobre el límite de la deuda de 2023, el límite de edad se ha elevado a 54 años, y el nuevo proyecto de ley también incluye a beneficiarios de hasta 64 años y a padres de adolescentes de entre 14 y 17 años, así como a históricos veteranos, personas sin hogar y ex jóvenes de acogida.