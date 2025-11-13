Tras varias semanas de dudas, el gobierno federal de Estados Unidos ha vuelto a la normalidad. Trump firmó este miércoles 12 de noviembre una ley que pone fin al cierre del Ejecutivo más prolongado en la historia del país americano. Con ello, se empezó a aliviar una de las mayores preocupaciones de las familias: Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). ¿Qué se sabe? ¿Cuándo pagan?

Pese al cierre del gobierno de EE. UU., en esta fecha se pagarán los cupones SNAP de noviembre

Es importante saber que el cierre del gobierno federal, perjudicó el funcionamiento cotidiano del programa SNAP e interrumpió parte de los pagos que eran esenciales en miles de familias estadounidenses y beneficiarios.

Ahora, se informó la reapertura del gobierno americano, lo cual ha traído alivio, sin embargo, todavía persiste la confusión respecto a la fecha exacta en que se depositarán los beneficios de noviembre en las tarjetas de débito utilizadas para la compra de alimentos.

Un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no dudó en confirmar que los pagos del programa podrían estar disponibles "en un plazo de 24 horas", esto luego de reactivación del gobierno. Con este dato, muchos beneficiarios podrían recibir sus pagos en breve, pero el tiempo en específico podría variar según la ubicación de cada persona.

Sin embargo, por su parte, USDA no ha señalado el plazo exacto ni la disponibilidad de los fondos para los gobiernos estatales, tampoco ha precisado el momento en que los depósitos aparecerán en las tarjetas de los beneficiarios. Todo ello viene generando preocupación en la comunidad, especialmente entre aquellos que ya agotaron sus recursos mientras esperan los depósitos.

¿Cuánto se debe esperar para los depósitos SNAP de noviembre?

Pese a que cada estado estadounidense cuenta con su propio calendario, se espera que la mayoría de ellos realice los pagos en un plazo de tres días tras la reactivación formal del programa, tal como señaló Jessica Garon, representante de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos.

En caso se lleve a cabo situaciones más complicadas, el proceso podría extenderse hasta una semana.