- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Esta es la situación actual de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), los cuales se han retrasado y reducido en EE. UU.
Miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se encuentran a la expectativa tras los retrasos y recortes que está presentando la agenda, lo que afecta a 42 millones de estadounidenses que dependen de esta ayuda alimentaria en Estados Unidos.
PUEDES VER: ALERTA con los permisos de trabajo, inmigrantes: AILA anuncia terrible panorama tras drástico fin de la extensión
Es muy importante que se realicen los pagos correspondientes para poder así garantizar la seguridad alimentaria de muchas familias. ¿Qué se sabe sobre la liberación de estos beneficios y un probable calendario de fechas de pagos para este mes de noviembre? AQUÍ más información.
SNAP: liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Es importante saber que el cierre del gobierno generó grandes complicaciones en la financiación del programa SNAP, afectando de gran manera al proceso habitual de asignación de fondos. Como se recuerda, los recursos se distribuían el mes anterior a la entrega de prestaciones, lo que hacía posible que los pagos de octubre se lleven a cabo sin inconvenientes.
SNAP: liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más.
No obstante, la situación se tornó más compleja en el mes de noviembre, esto debido a la falta de un presupuesto regular y a una orden judicial que obliga a la administración de Trump a recurrir a fondos de contingencia. Adicional a ello, la necesidad de que los estados adapten sus sistemas para reflejar la reducción de los pagos, continúa ocasionando retrasos en el proceso.
Al respecto, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, advirtió que los beneficiarios del SNAP deben estar preparados para esperar más tiempo para recibir su dinero. Pese a ello, algunos estados han logrado avanzar en la distribución de los fondos. Nevada, por ejemplo, ya realizó los pagos a sus 500.000 beneficiarios, según informó su Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Asimismo, los beneficiarios de Luisiana comenzaron a recibir pagos parciales desde el jueves 6 de noviembre, mientras que en Vermont se espera que los pagos se efectúen hoy, en el transcurso del día.
¿Qué otro estado recibirá el pago del programa SNAP pronto y en medio de la complicada situación?
En medio de este contexto, la prensa internacional proporcionó algunas estimaciones iniciales sobre el inicio del procesamiento de los beneficios SNAP.
En Carolina del Norte, se ha señalado que los pagos podrían realizarse la próxima semana, siempre y cuando se distribuyan los fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Por su parte, Massachusetts ha anunciado que los beneficios "comenzarán a enviarse la próxima semana".
- 1
ALERTA con los permisos de trabajo, inmigrantes: AILA anuncia terrible panorama tras drástico fin de la extensión
- 2
La decisión de Walmart que recibió ELOGIOS de Donald Trump para este Día de Acción de Gracias
- 3
ALERTA para inmigrantes con permiso de trabajo en EE. UU.: Por este motivo, USCIS ya no renovará automáticamente tu EAD card
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50