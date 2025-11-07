Miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se encuentran a la expectativa tras los retrasos y recortes que está presentando la agenda, lo que afecta a 42 millones de estadounidenses que dependen de esta ayuda alimentaria en Estados Unidos.

Es muy importante que se realicen los pagos correspondientes para poder así garantizar la seguridad alimentaria de muchas familias. ¿Qué se sabe sobre la liberación de estos beneficios y un probable calendario de fechas de pagos para este mes de noviembre? AQUÍ más información.

SNAP: liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más

Es importante saber que el cierre del gobierno generó grandes complicaciones en la financiación del programa SNAP, afectando de gran manera al proceso habitual de asignación de fondos. Como se recuerda, los recursos se distribuían el mes anterior a la entrega de prestaciones, lo que hacía posible que los pagos de octubre se lleven a cabo sin inconvenientes.

SNAP: liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más.

No obstante, la situación se tornó más compleja en el mes de noviembre, esto debido a la falta de un presupuesto regular y a una orden judicial que obliga a la administración de Trump a recurrir a fondos de contingencia. Adicional a ello, la necesidad de que los estados adapten sus sistemas para reflejar la reducción de los pagos, continúa ocasionando retrasos en el proceso.

Al respecto, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, advirtió que los beneficiarios del SNAP deben estar preparados para esperar más tiempo para recibir su dinero. Pese a ello, algunos estados han logrado avanzar en la distribución de los fondos. Nevada, por ejemplo, ya realizó los pagos a sus 500.000 beneficiarios, según informó su Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Asimismo, los beneficiarios de Luisiana comenzaron a recibir pagos parciales desde el jueves 6 de noviembre, mientras que en Vermont se espera que los pagos se efectúen hoy, en el transcurso del día.

¿Qué otro estado recibirá el pago del programa SNAP pronto y en medio de la complicada situación?

En medio de este contexto, la prensa internacional proporcionó algunas estimaciones iniciales sobre el inicio del procesamiento de los beneficios SNAP.

En Carolina del Norte, se ha señalado que los pagos podrían realizarse la próxima semana, siempre y cuando se distribuyan los fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Por su parte, Massachusetts ha anunciado que los beneficios "comenzarán a enviarse la próxima semana".