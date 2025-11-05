Peligro con el programa SNAP en EE. UU.: Trump pagará parcialmente los beneficios de noviembre, pero bajo condiciones DESALENTADORAS

El gobierno federal anunció que este mes de noviembre solo pagará una parte de los beneficios del programa SNAP, lo que genera preocupación entre más de 40 millones de personas que dependen de estos fondos para cubrir sus necesidades alimenticias. La medida se produce en medio del cierre parcial del gobierno y tras órdenes judiciales que obligan al Departamento de Agricultura (USDA) a actuar con rapidez.

Gobierno distribuirá parcialmente los beneficios de SNAP en noviembre, pero con condiciones desalentadoras

El Departamento de Agricultura de EE. UU. informó que utilizará los fondos de contingencia del programa SNAP para cubrir únicamente el 50 % de los beneficios de noviembre. Esto dejaría sin recursos a los nuevos solicitantes y limitaría la capacidad de respuesta ante emergencias alimentarias.

Según documentos presentados ante los tribunales, los $4,650 millones disponibles de la reserva de contingencia se destinarán a garantizar que los hogares activos reciban al menos la mitad de su ayuda habitual. Esto significa que quienes dependan del programa para su alimentación podrían enfrentar recortes significativos mientras esperan el resto de los pagos.

¿Cuándo se abonarán los fondos del programa SNAP a los beneficiarios en EE. UU.?

El desembolso de los fondos de SNAP no será inmediato. El proceso combina acciones federales y locales, lo que en algunos estados puede tardar hasta dos semanas en completarse. El USDA indicó que planea enviar hoy las directrices a los estados, pero podrían surgir retrasos o problemas técnicos, lo que afectaría la llegada de los beneficios a tiempo y en la cantidad correcta.

Los estados deberán calcular los pagos disponibles para cada hogar mediante una tabla de distribución, y solo después de esto se comenzarán los desembolsos. El gobierno advirtió que, aunque la medida cumple con la orden judicial, no garantiza la cobertura total de las necesidades alimenticias de todos los beneficiarios.

SNAP entrega en promedio $187 al mes a 41,7 millones de personas.

Contexto legal: la presión judicial sobre el programa SNAP

La decisión de hacer pagos parciales responde a órdenes de jueces en Rhode Island y Boston. Un juez de Rhode Island dio al gobierno dos opciones: pagar la totalidad de los beneficios usando fondos de contingencia y otras partidas del USDA, o pagar parcialmente con solo la reserva de emergencia de SNAP.

Aunque se consideró transferir $4,000 millones adicionales desde programas de nutrición infantil para cubrir los beneficios completos, la administración decidió no hacerlo, limitando así la ayuda a la mitad de los hogares actuales. Esto ha generado preocupación entre activistas y organizaciones que han demandado al gobierno por la falta de pagos completos.