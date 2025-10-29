Inmigrantes SIN DOCUMENTOS en Estados Unidos: ¿Pueden recibir los beneficios SNAP? Lo que debes saber

El programa SNAP es una de las principales herramientas del Gobierno federal para que las familias con dificultades económicas puedan cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Cada mes, millones de residentes en Estados Unidos utilizan esta ayuda para comprar productos esenciales en supermercados y tiendas autorizadas.

Pero cuando se trata del acceso para inmigrantes, las reglas cambian. No todas las personas tienen permitido solicitar este beneficio, y el estatus migratorio es una de las claves que determina quién puede ingresar al programa.

Indocumentados: restricciones, excepciones y cómo funciona en familias mixtas

Las personas que viven en el país sin documentos generalmente no califican para recibir SNAP. Sin embargo, eso no significa que no haya opciones dentro de hogares donde existen diferentes condiciones migratorias.

Hijos ciudadanos: Si un menor nació en Estados Unidos, puede obtener los beneficios de SNAP sin importar el estatus de sus padres. En estos casos, los padres pueden tramitar la solicitud sin tener que revelar información migratoria personal.

Otros inmigrantes con protección legal: Existen grupos que sí pueden ser elegibles, como refugiados, asilados, sobrevivientes de trata de personas y ciertos residentes permanentes, siempre que cumplan los requisitos federales.

En los llamados hogares mixtos: donde conviven miembros con y sin papeles el monto aprobado se calcula solo para quienes tienen derecho a recibir la ayuda. Las normas pueden variar dependiendo del estado, tipo de visa y situación económica familiar.

¿Qué es exactamente SNAP?

El Supplemental Nutrition Assistance Program proporciona un apoyo económico mensual a través de una tarjeta EBT, que funciona como una tarjeta de débito para comprar alimentos nutritivos. Su objetivo es prevenir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria en hogares de bajos recursos.

Gracias a este beneficio, las familias pueden adquirir frutas, verduras, carnes, productos lácteos y otros alimentos esenciales que contribuyen a una mejor nutrición.