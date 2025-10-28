MALAS NOTICIAS en Estados Unidos: la ayuda alimentaria se PARALIZA en noviembre y millones quedarían SIN ACCESO a comida

En Estados Unidos, millones de familias están al borde de una crisis alimentaria sin precedentes. La falta de acuerdo en el Congreso mantiene paralizado el presupuesto federal y, con ello, los fondos que financian el programa SNAP, uno de los principales apoyos para quienes dependen de esta asistencia para comer cada día.

Funcionarios estatales y organizaciones de lucha contra el hambre han encendido las alarmas: si no se habilita el presupuesto antes de noviembre, el gobierno no podrá emitir los beneficios destinados a los hogares más vulnerables.

Organizaciones alertan sobre un posible aumento del hambre.

¿Qué está pasando con la ayuda alimentaria?

El programa SNAP suele cubrir a más de 40 millones de personas cada mes. Sin embargo, los recursos asignados para este año están prácticamente agotados debido al cierre parcial del Gobierno federal, que mantiene congelado el apoyo financiero hasta nuevo aviso. Aunque se solicitaron fondos de emergencia para evitar el colapso del programa, el gobierno federal ha señalado que esos recursos deben utilizarse solo si la situación se extiende por más tiempo y para otras prioridades urgentes.

Las advertencias venían desde hace semanas: los estados fueron informados de que no había dinero suficiente para procesar los beneficios del mes de noviembre si el presupuesto no se aprobaba a tiempo. Y ahora, el escenario que parecía lejano está a punto de volverse realidad. California sería la región más afectada, ya que concentra a más de 5 millones de beneficiarios. La mayoría de ellos son niños y adultos mayores, quienes dependen de esta ayuda para obtener alimentos básicos.

¿Qué hacer si tu ayuda no llega?

Revisa tu estado en línea : Ingresa al portal de tu programa de beneficios (SNAP, WIC u otro) y verifica si hay avisos o alertas sobre tu caso.

: Ingresa al portal de tu programa de beneficios (SNAP, WIC u otro) y verifica si hay avisos o alertas sobre tu caso. Actualiza tus datos : Cambios de domicilio, ingresos o número de teléfono pueden causar suspensiones automáticas.

: Cambios de domicilio, ingresos o número de teléfono pueden causar suspensiones automáticas. Contacta a un trabajador social : Pide una revisión urgente de tu expediente. Guarda los nombres y fechas de las personas que te atienden.

: Pide una revisión urgente de tu expediente. Guarda los nombres y fechas de las personas que te atienden. Llama a las líneas de apoyo : Muchos estados ofrecen asistencia en español para resolver problemas de elegibilidad.

: Muchos estados ofrecen asistencia en español para resolver problemas de elegibilidad. Solicita ayuda comunitaria: Bancos de alimentos, iglesias y organizaciones locales pueden brindarte apoyo temporal.

Una emergencia nacional en camino

Organizaciones civiles señalan que existe un fondo especial destinado a responder ante crisis como esta, pero hasta ahora no se ha autorizado su uso. Activistas advierten que cada día que pasa aumenta la posibilidad de que supermercados, economías locales y agencias estatales enfrenten un caos operativo sin precedentes.

Expertos en seguridad alimentaria subrayan que cualquier retraso en la entrega del apoyo podría dejar a millones sin acceso a comida. El mensaje es claro y urgente: las autoridades deben actuar antes de que la situación se convierta en una tragedia social.