0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

ALERTA clientes: anuncian el CIERRE por 24 horas de estos supermercados en EE. UU. y este es impactante motivo

La mayoría de los supermercados de EE. UU. sorprendieron con un anuncio a los clientes, quienes tendrán que buscar otras alternativas para realizar sus compras.

Melanni Miranda
Cierre por 24 horas de estos supermercados en Estados Unidos y por este motivo.
Cierre por 24 horas de estos supermercados en Estados Unidos y por este motivo. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

ATENCIÓN: en esta fecha, debes tomar en cuenta ciertas recomendaciones para no verte perjudicado a la hora de realizar la compra de tus alimentos y bebidas. Y es que, recientemente, se informó que las tiendas minoristas en toda la nación americana no atenderán por 24 horas, esto debido al cierre de supermercados en Estados Unidos. ¿Por qué?

Atención, beneficiarios de SNAP: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos.

PUEDES VER: Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón

A continuación, te revelamos qué días del calendario se verán afectados, pues justo se lleva a cabo cerca a fin de año, época en la que se realizan las esperadas celebraciones familiares. ¿Walmart es una de las tiendas que no atenderá a su fiel cliente?

Cierre por 24 horas de estos supermercados en EE. UU. y por este motivo

Según información de la prensa internacional y el calendario oficial en el país de Donald Trump, quedan dos feriados por realizarse, en las que la mayoría de las tiendas y cadenas comerciales cierran temporalmente o ajustan sus horarios. Los próximos días festivos se llevarán a cabo el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y el jueves 25 de diciembre, Navidad.

Costco.

Cierre por 24 horas de estos supermercados en EE. UU. y por este motivo.

En estos casos, el cierre de 24 horas hace posible que los empleados puedan disfrutar de las festividades junto a sus familias, según explicó Parade. Asimismo, es aconsejable que los consumidores, por estas fechas, adelanten sus compras durante los horarios extendidos que ofrecerán los establecimientos en los días previos.

Vale resaltar que no existe ningún motivo para preocuparse o perderse las grandes ofertas del Black Friday, ya que muchas tiendas ofrecerán promociones en línea, incluyendo opciones de entrega gratuita.

Tiendas que van a cerrar en estas fechas por 24 horas

  • Academy Sports
  • BJ’s Warehouse
  • Barnes & Noble
  • Best Buy
  • DSW
  • GameStop
  • Home Depot
  • Ikea
  • JCPenney
  • JCPenney
  • Kohl’s
  • Lowe’s
  • Macy’s
  • Menards
  • Nordstrom
  • Petco
  • Publix
  • PetSmart
  • REI
  • Staples
  • Sur la Table
  • Sam’s Club
  • Target
  • TJ Maxx
  • Ulta
  • Walmart
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS

  2. ALERTA clientes: Walmart lanza REEMBOLSO masivo y miles podrán cobrarlo de inmediato en todo Estados Unidos

  3. Atención, clientes: ¿Walmart cerrará el 1 de noviembre? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano