ATENCIÓN: en esta fecha, debes tomar en cuenta ciertas recomendaciones para no verte perjudicado a la hora de realizar la compra de tus alimentos y bebidas. Y es que, recientemente, se informó que las tiendas minoristas en toda la nación americana no atenderán por 24 horas, esto debido al cierre de supermercados en Estados Unidos. ¿Por qué?

A continuación, te revelamos qué días del calendario se verán afectados, pues justo se lleva a cabo cerca a fin de año, época en la que se realizan las esperadas celebraciones familiares. ¿Walmart es una de las tiendas que no atenderá a su fiel cliente?

Cierre por 24 horas de estos supermercados en EE. UU. y por este motivo

Según información de la prensa internacional y el calendario oficial en el país de Donald Trump, quedan dos feriados por realizarse, en las que la mayoría de las tiendas y cadenas comerciales cierran temporalmente o ajustan sus horarios. Los próximos días festivos se llevarán a cabo el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y el jueves 25 de diciembre, Navidad.

En estos casos, el cierre de 24 horas hace posible que los empleados puedan disfrutar de las festividades junto a sus familias, según explicó Parade. Asimismo, es aconsejable que los consumidores, por estas fechas, adelanten sus compras durante los horarios extendidos que ofrecerán los establecimientos en los días previos.

Vale resaltar que no existe ningún motivo para preocuparse o perderse las grandes ofertas del Black Friday, ya que muchas tiendas ofrecerán promociones en línea, incluyendo opciones de entrega gratuita.

Tiendas que van a cerrar en estas fechas por 24 horas