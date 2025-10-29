- Hoy:
PELIGRO en Walmart: buscan a sospechosos de tiroteo en tienda del condado de Harris; se trataría de una disputa familiar
El incidente habría empezado cuando familiares de la madre del menor se encontraron con él, su padre y la nueva novia de este dentro del Walmart.
Las autoridades del condado de Harris buscan a varios individuos que abrieron fuego la noche del martes en el estacionamiento de un Walmart USA al noroeste del condado, en un incidente presuntamente vinculado a un conflicto familiar.
El tiroteo se registró el martes por la noche en el estacionamiento de Walmart USA.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
Las autoridades buscan a los sospechosos del tiroteo en el Walmart del condado de Harris
El hecho se registró alrededor de las 9:20 p.m. en la dirección 6060 N Fry Rd. Según el reporte del Noticiero Telemundo Houston, agentes del alguacil encontraron un vehículo accidentado en la intersección de Fry Rd y Coldfield, dentro del cual se hallaba una mujer con una herida de bala en la pierna.
"La víctima fue trasladada de inmediato en ambulancia para recibir atención médica", detallaron las autoridades. Dentro del automóvil también viajaban el conductor y su hijo, quienes no resultaron heridos durante el tiroteo.
Un conflicto familiar habría sido el origen del ataque en Walmart USA
De acuerdo con los informes policiales citados por Noticiero Telemundo Houston, el incidente habría tenido su origen en una disputa por la custodia de menores que ocurrió horas antes dentro de la tienda. Según las autoridades, "todo comenzó cuando el menor, su padre y la nueva pareja del padre se encontraban dentro del Walmart y se toparon con familiares de la madre del niño".
Al salir del establecimiento, la situación se intensificó en el estacionamiento: el menor ya estaba dentro del vehículo, mientras que el padre y su novia permanecían afuera. Fue en ese momento cuando, según las declaraciones, los familiares de la madre sacaron un arma y dispararon, hiriendo a la mujer.
Posteriormente, los agresores huyeron mientras el padre del niño conducía por el vecindario. Durante la persecución, sufrió un choque menor en la intersección de Fry Rd y Coldfield, mientras que los familiares de la madre continuaron su trayecto hacia el norte.
Las autoridades continúan la búsqueda de los sospechosos y reiteran a la comunidad que cualquier información sobre el caso puede ser reportada a la oficina del alguacil. Se trata de una noticia en desarrollo.
