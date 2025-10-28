Walmart: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre que estaba con un menor.

- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
PELIGRO en Walmart de Texas: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre que estaba con un menor
Autoridades revelaron que el menor estaba junto a la víctima en el tiroteo en EE. UU., pero afortunadamente no sufrió ningún daño. A continuación, los detalles.
Recientemente, la policía de Missouri City, en Texas, Estados Unidos, reportó la inmediata detención de dos individuos vinculados a un tiroteo mortal, el cual se llevó a cabo en el estacionamiento de un Walmart y que dejó a una persona fallecida. Las autoridades han resaltado que siguen investigando el incidente, que ha conmocionado a la comunidad local y a los clientes de la tienda. ¿Qué sucedió?
PUEDES VER: ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
Walmart: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre
'Click2houston.com' y otros portales internacionales compartieron información importante sobre este trágico incidente que se realizó alrededor de las 6:22 p. m. en el Walmart ubicado en 5501 Highway 6, del último lunes, donde un hombre fue encontrado con una herida de bala y sin signos de respuesta.
Walmart: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre.
Según los reportes, el hombre, tras recibir atención médica en el lugar, fue trasladado al Hospital Memorial Hermann del Centro Médico de Texas, donde lamentablemente fue declarado muerto. Según la policía, en el momento que se produjo el tiroteo se encontraba también un niño pequeño en el vehículo junto a la víctima, quien resultó ileso.
Asimismo, las autoridades han señalado sobre este caso que el ataque se dio en la parte trasera del estacionamiento, alejado de la tienda. No obstante, no se han revelado más detalles al respecto. Por su parte, los oficiales expresaron que están en proceso de notificar a la familia del fallecido y de reunir al niño con los otros familiares.
¿Por qué resalta Walmart en EE. UU.?
Por otro lado, la compañía Walmart resalta por su estrategia de precios bajos, lo que le permite captar un amplio espectro de consumidores, en especial aquellos que buscan opciones económicas.
Su posición como una de las empresas privadas más grandes a nivel mundial se debe a su capacidad de empleo y a una facturación notable, respaldada por una logística avanzada y una cadena de suministro altamente eficiente que opera a gran escala.
Además, ha logrado adaptarse al auge del comercio electrónico, integrando sus operaciones físicas y digitales para ofrecer una experiencia de compra integral y cómoda, consolidándose como un actor relevante en el comercio en línea, especialmente en mercados como el mexicano y otros países latinos.
- 1
ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
- 2
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 3
BUENAS NOTICIAS para inmigrantes: USCIS extiende la validez de los permisos laborales sin trámite adicional
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50