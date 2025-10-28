Walmart: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre que estaba con un menor.

Recientemente, la policía de Missouri City, en Texas, Estados Unidos, reportó la inmediata detención de dos individuos vinculados a un tiroteo mortal, el cual se llevó a cabo en el estacionamiento de un Walmart y que dejó a una persona fallecida. Las autoridades han resaltado que siguen investigando el incidente, que ha conmocionado a la comunidad local y a los clientes de la tienda. ¿Qué sucedió?

'Click2houston.com' y otros portales internacionales compartieron información importante sobre este trágico incidente que se realizó alrededor de las 6:22 p. m. en el Walmart ubicado en 5501 Highway 6, del último lunes, donde un hombre fue encontrado con una herida de bala y sin signos de respuesta.

Según los reportes, el hombre, tras recibir atención médica en el lugar, fue trasladado al Hospital Memorial Hermann del Centro Médico de Texas, donde lamentablemente fue declarado muerto. Según la policía, en el momento que se produjo el tiroteo se encontraba también un niño pequeño en el vehículo junto a la víctima, quien resultó ileso.

Asimismo, las autoridades han señalado sobre este caso que el ataque se dio en la parte trasera del estacionamiento, alejado de la tienda. No obstante, no se han revelado más detalles al respecto. Por su parte, los oficiales expresaron que están en proceso de notificar a la familia del fallecido y de reunir al niño con los otros familiares.

¿Por qué resalta Walmart en EE. UU.?

Por otro lado, la compañía Walmart resalta por su estrategia de precios bajos, lo que le permite captar un amplio espectro de consumidores, en especial aquellos que buscan opciones económicas.

Su posición como una de las empresas privadas más grandes a nivel mundial se debe a su capacidad de empleo y a una facturación notable, respaldada por una logística avanzada y una cadena de suministro altamente eficiente que opera a gran escala.

Además, ha logrado adaptarse al auge del comercio electrónico, integrando sus operaciones físicas y digitales para ofrecer una experiencia de compra integral y cómoda, consolidándose como un actor relevante en el comercio en línea, especialmente en mercados como el mexicano y otros países latinos.