Un individuo fue detenido y ahora enfrenta cargos de asesinato tras ser el principal sospechoso de un apuñalamiento ocurrido en el Walmart ubicado en la autopista 80, en EE. UU., el cual se llevó a cabo el 23 de octubre. Según los reportes de las autoridades y tras el inicio de una exhaustiva investigación para esclarecer este trágico suceso, se ha revelado su identidad y más detalles al respecto. ¿Qué pasará con él?

Walmart: identifican a hombre vinculado a incidente que terminó en apuñalamiento mortal

Recientemente, la policía informó más sobre este incidente en un Walmart, donde se halló a un joven de 18 años con múltiples heridas de arma blanca y laceraciones. Tal como mencionó el Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD), se resaltó que, un hombre mayor, al salir del establecimiento con su carrito de compras, había sido agredido por el joven, quien pateó el carrito al pasar.

Este enfrentamiento del 23 de octubre, dejó con lesiones graves para el joven, quien posteriormente falleció a causa de sus heridas. En consecuencia, las autoridades arrestaron a un hombre, el cual ya fue identificado como Delano Middleton, de 48 años, acusándolo de asesinato en relación con la muerte del joven.

Ahora, y según reportes de 'wtoc.com' y otros portales, Middleton será trasladado al Centro de Detención del Condado de Chatham. No obstante, el CCPD ha decidido no brindar más información sobre el caso, dado que los cargos han sido presentados y el asunto se encuentra en el sistema judicial.

¿Por qué resalta Walmart, a comparación de otras tiendas en EE. UU.?

Por otro lado, es importante saber que Walmart se ha convertido en un líder en el mercado estadounidense gracias a su enfoque en precios bajos y su fuerte presencia en el sector de comestibles en el país americano.

Además, su éxito, según los informes, se debe a su estrategia de precios competitivos, una gestión eficiente de la cadena de suministro y la implementación de tecnología avanzada para mejorar sus operaciones. La compañía ha mostrado una notable capacidad de adaptación ante cambios económicos, aprovechando su extensa red de tiendas en los puntos de venta y centros de distribución para facilitar las compras en línea.