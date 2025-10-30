¡Atención! Recientemente, las autoridades de Wisconsin reportaron que una mujer murió tras ser atropellada en el estacionamiento de una tienda Walmart en dicho estado, en Estados Unidos. Tal como se informó, el trágico accidente se llevó a cabo luego que un conductor confundiera el acelerador con el freno de su vehículo.

Esta lamentable situación ha generado conmoción en la comunidad. Hasta el momento, se conoce que aquella persona fallecida tiene vínculo con una conocida representante estatal de Michigan. ¿Cómo así? AQUÍ los detalles.

Walmart: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada

'The Kansas City Star' y otros portales revelaron un trágico suceso en Wisconsin: se confirmó una víctima del accidente registrado el 26 de octubre en Saukville, EE. UU., donde una mujer, identificada como Mailee Xiong Hang, de 50 años y hermana de la representante estatal de Michigan, Mai Xiong, dejó de existir tras el fuerte impacto.

Según las autoridades, se informó que una mujer de 74 años intentaba estacionar en un espacio reservado para discapacitados en Walmart cuando, de manera accidental, pisó el acelerador de su Ford Ranger. Este error provocó que el vehículo se dirigiera hacia la acera, atropellando a Hang, quien posteriormente falleció en un hospital local.

Walmart: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada.

Les Wiedenhoeft, testigo del incidente, relató a WISN que escuchó un fuerte estruendo y vio a su prometida gritar: "¡Acaba de atropellar a una mujer!". Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Wiedenhoeft no dudó en actuar rápidamente, despojándose de su ropa para intentar detener la hemorragia y brindar asistencia a la víctima.

Vale añadir que, la policía señaló, hasta el cierre de la nota, no han realizado arrestos, aunque la investigación sigue en curso para verificar las declaraciones tanto del conductor como de los testigos presentes en el lugar.

¿Qué más se sabe sobre el caso?

Tal como confirmó GoFundMe, Hang era una mujer que estaba casada y madre de cuatro hijos, considerada como "una mujer amable y desinteresada, que siempre ponía a los demás antes que a sí misma.

Por su parte, Xiong, quien representa al Distrito 13 de Michigan, es la hermana de la fallecida y precisó que ella la ayudó a cuidarla a ella y fue su respaldo en su infancia.