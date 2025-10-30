- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lanús vs U de Chile
- Palmeiras vs LDU
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
ALERTA en Walmart de Wisconsin: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada en estacionamiento
La policía local informó que la hermana de un representante estatal de Michigan falleció tras ser atropellada en el estacionamiento de una tienda Walmart.
¡Atención! Recientemente, las autoridades de Wisconsin reportaron que una mujer murió tras ser atropellada en el estacionamiento de una tienda Walmart en dicho estado, en Estados Unidos. Tal como se informó, el trágico accidente se llevó a cabo luego que un conductor confundiera el acelerador con el freno de su vehículo.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Texas: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre que estaba con un menor
Esta lamentable situación ha generado conmoción en la comunidad. Hasta el momento, se conoce que aquella persona fallecida tiene vínculo con una conocida representante estatal de Michigan. ¿Cómo así? AQUÍ los detalles.
Walmart: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada
'The Kansas City Star' y otros portales revelaron un trágico suceso en Wisconsin: se confirmó una víctima del accidente registrado el 26 de octubre en Saukville, EE. UU., donde una mujer, identificada como Mailee Xiong Hang, de 50 años y hermana de la representante estatal de Michigan, Mai Xiong, dejó de existir tras el fuerte impacto.
Según las autoridades, se informó que una mujer de 74 años intentaba estacionar en un espacio reservado para discapacitados en Walmart cuando, de manera accidental, pisó el acelerador de su Ford Ranger. Este error provocó que el vehículo se dirigiera hacia la acera, atropellando a Hang, quien posteriormente falleció en un hospital local.
Walmart: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada.
Les Wiedenhoeft, testigo del incidente, relató a WISN que escuchó un fuerte estruendo y vio a su prometida gritar: "¡Acaba de atropellar a una mujer!". Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Wiedenhoeft no dudó en actuar rápidamente, despojándose de su ropa para intentar detener la hemorragia y brindar asistencia a la víctima.
Vale añadir que, la policía señaló, hasta el cierre de la nota, no han realizado arrestos, aunque la investigación sigue en curso para verificar las declaraciones tanto del conductor como de los testigos presentes en el lugar.
¿Qué más se sabe sobre el caso?
Tal como confirmó GoFundMe, Hang era una mujer que estaba casada y madre de cuatro hijos, considerada como "una mujer amable y desinteresada, que siempre ponía a los demás antes que a sí misma.
Por su parte, Xiong, quien representa al Distrito 13 de Michigan, es la hermana de la fallecida y precisó que ella la ayudó a cuidarla a ella y fue su respaldo en su infancia.
- 1
PELIGRO en Walmart de Texas: arrestan a dos personas tras tiroteo que acabó con la vida de un hombre que estaba con un menor
- 2
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
- 3
ALERTA inmigrantes: ¿Tienes una de estas visas? De esta manera podrías obtener la Green Card antes de lo que crees
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50