ALERTA con el fin de la licencia de conducir en EE. UU.: anuncian medidas más estrictas y eliminan DOCUMENTO para inmigrantes

Las autoridades de Florida han implementado regulaciones más rigurosas en relación con la emisión de este documento que podría perjudicar a los inmigrantes.

Melanni Miranda
Fin de la licencia de conducir en EE. UU.: eliminan documento para inmigrantes.
Fin de la licencia de conducir en EE. UU.: eliminan documento para inmigrantes.
Aviso importante: recientemente, las autoridades de Florida han decidido exponer una nueva medida que impactará a miles de beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS). La nueva normativa ha establecido que, la validez del TPS, estará directamente relacionada con la duración de las licencias de conducir, lo que podría generar complicaciones para este grupo de extranjeros. AQUÍ más detalles.

Fin de la licencia de conducir en EE. UU.: eliminan documento para inmigrantes

Luego que, por decisiones federales se llevara a cabo la finalización de ciertos programas de Estatus de Protección Temporal (TPS), numerosos inmigrantes se han visto envuelto en una situación precaria respecto a su permiso de conducir en Florida, en el país americano. ¿Por qué?

Licencia de conducir.

Fin de la licencia de conducir en EE. UU.: eliminan documento para inmigrantes.

'El Cronista' y otros medios han informado que este estado empezó a aplicar una nueva normativa que impactará a miles de personas con TPS, estableciendo que las licencias de conducir estén directamente relacionadas con la vigencia del estatus migratorio de cada individuo.

De esta forma, al expirar el TPS, la licencia de conducir también perderá su validez automáticamente. Aquellos que no logren renovar su estatus o no presenten la documentación requerida se verán imposibilitados para conducir legalmente en el estado estadounidense.

¿Quiénes son los más afectados tras nueva medida que vincula a la licencia con el TPS?

Cabe precisar, bajo este contexto, que los inmigrantes provenientes de Venezuela, Honduras y Nicaragua son los más afectados por esta nueva y drástica normativa.

Y es que, en la mayoría de las situaciones, las licencias permanecerán vigentes hasta el 2 de octubre de 2026, que es la fecha de caducidad del permiso migratorio vigente.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

