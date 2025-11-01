- Hoy:
ALERTA empleados de Walmart: trabajadora denuncia haber sido despedida injustamente tras enviar fuerte reclamo a Recursos Humanos
La mujer trabajadora aseguró que su último cheque de pago había sido preparado mucho antes de que se le comunicara su despido de la empresa Walmart. ¿Qué pasó?
¡A prestar atención! Recientemente, una trabajadora de Walmart ha decidido hacer una grave denuncia contra la tienda minorista en EE. UU.: asegura haber sido despedida pocas horas después de enviar un correo electrónico a Recursos Humanos en el que había decidido confesarse y exponer un trato injusto.
La empleada, quien ha preferido no callar más y exponer su caso, anteriormente ya había estado presentando reclamos por varios meses sin recibir respuesta. Revela que su inesperado despido se ha dado como represalia y respuesta a sus últimas quejas de la empresa americana. AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Wisconsin: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada en estacionamiento
Trabajadora de Walmart denuncia haber sido despedida tras enviar reclamo a Recursos Humanos
Elisa Bandi es la mujer que, el 29 de octubre, interpuso una demanda federal contra Walmart Inc., en el Distrito Norte de Texas, EE. UU., acusando al gigante minorista de represalias, esto luego de haber expresado sus preocupaciones e incomodades sobre la falta de adaptación para personas con discapacidad, acoso laboral y lo que califica como investigaciones poco confiables.
Trabajadora de Walmart asegura haber sido despedida tras enviar un reclamo a Recursos Humanos en EE. UU.
Esta medida legal empezó en un incidente que sucedió el 28 de octubre de 2025, cuando Bandi envió un correo electrónico al departamento de Recursos Humanos y a varios gerentes, denunciando una investigación que consideraba infundada, la cual había empezado seis días antes, relacionada con el término "hipopótamo".
En su reclamo, el cual fue compartido por hcamag.com, la joven manifestó sentirse tratada como una criminal, rechazando la presión para firmar una declaración y exigió claridad sobre las acusaciones, las cuales, según ella, nunca fueron explicadas de buena manera.
Tras ello, ese mismo día, fue llamada a una reunión con el gerente Matthew Rogan y el departamento de Recursos Humanos, donde le informaron que la investigación había finalizado y que sería despedida, sin ofrecerle una razón concreta. Al respecto, Bandi consideró sospechoso el procedimiento.
¿Qué acción tomó Walmart tras la incomodidad mostrada por la trabajadora y su denuncia?
Se informó que, según sus declaraciones, Walmart le entregó su último cheque de pago y un paquete completo de beneficios laborales, solicitándole que firmara un acuse de recibo, a lo que ella se negó de inmediato.
Cabe precisar que, según la legislación de Texas, los empleadores tienen un plazo de hasta seis días para abonar el salario final tras un despido. La preparación de todos los documentos en el momento de su despido sugiere, según Bandi, que la decisión había sido tomada con antelación.
