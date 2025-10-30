Recientemente, han surgido diversos rumores sobre el cierre de todas las tiendas Walmart en California el próximo 1 de noviembre. En medio de la inquietud entre los usuarios y las especulaciones en medio del contexto de recortes en el programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), se ha compartido información oficial sobre la empresa estadounidense. ¿Se confirmó el cierre de sus puertas?

Corte de cupones SNAP: ¿Walmart cerrará sus puertas el 1 de noviembre? Esto se sabe

¡A tomar en cuenta! Previo a que la preocupación domine a los consumidores de la tienda Walmart, diversos medios internacionales han decidido desmentir la información que circula en redes sociales sobre el cierre de la empresa estadounidense el 1 de noviembre, tanto en California como en otros estados de EE. UU., esto luego que se anunciara la suspensión de los beneficios de los cupones de SNAP.

Vale resaltar que la confusión se originó a partir de dos videos en TikTok, los cuales acumularon más de 1,7 millones de visualizaciones. Los usuarios @uncutrealness y @kavellkavon señalaron que la cadena de supermercados de EE. UU. cerraría sus puertas debido a amenazas de saqueos, vinculadas a recortes en el programa SNAP.

Asimismo, mencionaron que los clientes solo podrían realizar pedidos en línea para recogerlos en la entrada de las tiendas, como si se tratara de una medida de emergencia. No obstante, es importante resaltar que ninguno de los videos presentó evidencia que respaldara estas afirmaciones.

¿Cuál ha sido la impactante respuesta de Walmart sobre los rumores?

Cabe añadir que Walmart fue de todo claro con relación a los rumores que han surgido en estos últimos días: las tiendas sí estarán abiertas sin ningún inconveniente el 1 de noviembre de 2025.

Un portavoz aseguró a la prensa que no hay ningún plan de cierre, ni de forma temporal. En tanto, la tienda minorista resaltó que, hasta el momento, se conoce que todas las operaciones se llevarán a cabo con normalidad tanto en California, como en los otros estados de la nación de Donald Trump.