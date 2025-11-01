- Hoy:
ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas
En este popular estado de EE. UU., los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) recibirán su cupón correspondiente a noviembre.
Aviso importante: miles de hogares en Luisiana podrán experimentar un respiro a partir de este mes noviembre gracias a la última declaración del gobernador Jeff Landry. Y es que, la nueva normativa hace referencia a la implementación de una distribución creciente de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que ayuda a que disminuya la carga económica de muchos hogares. AQUÍ los detalles.
SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este grupo
'El Universo' y otros portales informaron que la medida, que fue adoptada por los legisladores de Luisiana, EE. UU., hará posible financiar el programa SNAP en todo el mes de noviembre, gracias a una solución de emergencia que se encarga de usar los fondos del Departamento de Salud del estado.
SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este grupo.
Asimismo, se conoció que, según el portal WDSU, el gobierno federal de este estado reembolsará estos recursos una vez que se reabra. Como se recuerda, desde el 10 de octubre, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) había alertado a las agencias estatales sobre la falta de fondos suficientes para cubrir la totalidad de los beneficios del programa en noviembre.
Cabe recalcar que la distribución de los beneficios no será simultánea para todos los beneficiarios. En los primeros cuatro días del mes, se priorizará a los ancianos y a las personas con discapacidad, mientras que las familias con niños recibirán su apoyo durante el resto del mes. Esta estrategia busca atender a los grupos más vulnerables.
No obstante, se confirmó que aproximadamente 53.000 personas, clasificadas como “adultos sin dependientes físicamente aptos para trabajar”, no recibirán estos beneficios. El gobernador ha recomendado a este grupo en específico que busque empleo en el estado como una alternativa para cubrir sus necesidades alimentarias.
¿Qué dijo el senador Cameron Henry sobre este anuncio para Luisiana?
Bajo este contexto, el senador Cameron Henry resaltó que la operación demandará entre 140 y 150 millones de dólares, los cuales se destinarán temporalmente del presupuesto estatal de salud. Esta cifra significativa pone de manifiesto la magnitud del programa.
Pese a esta iniciativa brinda un respiro a numerosas familias, los bancos de alimentos de la localidad continúan enfrentando una elevada necesidad de donaciones, dado que no todos los beneficiarios del programa SNAP recibirán asistencia en este mes.
