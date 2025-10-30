Atención: recientemente, un grupo de 43 legisladores demócratas de Florida, EE. UU., sorprendió al hacer un fuerte llamado al gobernador Ron DeSantis, solicitando que declare el estado de emergencia, esto como respuesta a la inminente interrupción de los fondos destinados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Mediante una carta, enviada el último 28 de octubre, se resaltó la urgencia de la situación en dicho estado y la necesidad de garantizar el apoyo alimentario para los ciudadanos más vulnerables. A continuación, todo lo que sabe y qué podría pasar más adelante.

Demócratas exigen a DeSantis declarar el estado de emergencia tras fin de beneficios SNAP

Portales internacionales informaron sobre lo que está sucediendo en Florida: a partir del 1 de noviembre, millones de personas en Florida enfrentarán la pérdida de beneficios del programa SNAP, esto debido al cierre del gobierno que ya se extiende por casi un mes.

Al respecto, legisladores, liderados por Fentrice Driskell y Lori Berman, compartieron una carta al gobernador, donde evidenciaron la realidad inminente que podría desencadenar frente a una crisis alimentaria severa, dejando a muchas familias sin recursos durante las festividades navideñas.

Según el Center on Budget and Policy Priorities y algunos medios, más de 2,9 millones de floridanos, lo que equivale al 13% de la población estatal, se beneficiaron del SNAP en el año fiscal 2024.

Ante ello, y al nivel nacional, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha decidido reportar que, aproximadamente 41,7 millones de personas, hasta el momento, habían recibido asistencia mensual del programa durante el mismo periodo.

¿Qué sucedería tras declararse el estado de emergencia en Florida?

Según la prensa, tras los cambios y la suspensión. los legisladores instarán al gobernador Ron DeSantis a declarar un estado de emergencia por inseguridad alimentaria.

Con ello, se permitiría a las agencias estatales adquirir alimentos del Fondo Estatal de Preparación y Respuesta ante Emergencias, coordinar la distribución de ayuda con bancos de alimentos y organizaciones comunitarias, y establecer programas de alimentación escolar universales durante el cierre.

Según el presupuesto de DeSantis para el año fiscal 2025-26, dicho fondo cuenta con mil millones de dólares. “Florida tiene la capacidad fiscal para responder. Lo que se necesita ahora es la voluntad moral para actuar”, concluyeron los legisladores en su misiva.