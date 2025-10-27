Recientemente, más de 40 millones de estadounidenses que pertenecen al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), se verán perjudicados y no recibirán sus beneficios desde el 1 de noviembre, esto luego del cuestionado cierre del gobierno en EE. UU., tal como confirmó el Departamento de Agricultura del país.

Alerta por los beneficios SNAP: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre

Es importante saber que, el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, brinda apoyo mensual a familias de bajos ingresos para la adquisición de alimentos saludables en EE. UU.

Ahora, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 'USAToday' y otros portales, señalaron que los beneficios de SNAP para noviembre se verán muy perjudicados si el cierre gubernamental persiste. A través de un comunicado publicado este lunes 27 de octubre, el USDA confirmó el fin de los beneficios a partir del 1 de noviembre.

Beneficios SNAP: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre.

Como se recuerda, el cierre del gobierno empezó el 1 de octubre, esto luego de la incapacidad del Congreso para alcanzar un acuerdo sobre las asignaciones de fondos para el año fiscal 2026.

La política de salud se volvió en un tema central durante este cierre, con los demócratas presionando para revertir los recortes a la Ley de Atención Médica Asequible y Medicaid propuestos por los republicanos. Estos últimos señalaron que la discusión sobre la atención sanitaria debe esperar hasta que se resuelva la situación del cierre.

USDA y su comunicado sobre el fin de los beneficios SNAP en EE. UU.

Bajo este contexto, USDA dejó un mensaje, de la mano de Brooke Rollins, designado por Trump, el cual impactó a los beneficiarios, quienes han podido solventar sus ingresos económicos con este apoyo. "En resumen, el pozo se ha secado. En este momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre", señalaron.

"Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado", expresaba la entidad en otro momento sobre el cierre. "Pueden seguir resistiendo a favor de la atención médica para inmigrantes indocumentados y los procedimientos de mutilación de género, o reabrir el gobierno para que las madres, los bebés y las personas más vulnerables puedan recibir asistencia nutricional esencial", se leía en el comunicado.