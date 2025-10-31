Texas: desde ESTA FECHA, en estos lugares podrás encontrar alimentos GRATIS.

Aviso muy importante: a partir del 1º de noviembre de 2025, todos los habitantes de Texas, sin excepción, podrán acceder a alimentos gratuitos y nutritivos si lo solicitan, esto gracias a un programa de apoyo que se ha implementado en todos los condados del estado de EE. UU. Se ha anticipado que la demanda de comida gratuita seguirá en aumento para el próximo mes. ¿Cuál es y qué beneficios ofrece?

Texas: desde esta fecha, en estos lugares podrás encontrar alimentos y despensas gratis

'La Nación' informó que, desde el inicio de noviembre, y según un comunicado de prensa emitido por KSAT, se brindará esta gran ayuda para las familias de Texas. Ahora, para acceder a la asistencia del Banco de Alimentos de San Antonio, es necesario primero visitar su página oficial y seleccionar la opción "Get Help" en el menú superior.

Texas: desde esta fecha, en estos lugares podrás encontrar alimentos de manera GRATIS.

Luego, se debe hacer clic en el botón "Find Food", ubicado en la sección de "Food Assistance". El sitio del San Antonio Food Bank redirigirá la solicitud a FreshTrak, donde se debe ingresar el código postal del lugar de residencia. Vale mencionar que este buscador proporcionará información sobre la sede más cercana del Banco de Alimentos, incluyendo dirección, número telefónico y página web.

En tanto, en la página del Banco de Alimentos se han difundido calendarios con las fechas de distribución de alimentos en las zonas de Texas, siendo vigente las de las semanas del 27 de octubre y el 3 de noviembre. Estos listados son esenciales y resaltan la dirección de cada banco de alimentos, el horario de atención y si es necesario registrarse previamente para recibir ayuda. ¡A revisar los portales oficiales!

¿Dónde se realiza el prerregistro y qué otro banco de alimentos ofrece alimentos gratuitos?

Para estos beneficios, es bueno saber que el prerregistro se lleva a cabo mediante el sitio web correspondiente, donde la organización enviará un código para validar la cita solicitada. No se requiere cumplir con ningún otro requisito para acceder a la comida gratuita.

Por último, resaltamos que San Antonio no es la única localidad en Texas que ofrece este servicio; Feeding Texas, una red de bancos de alimentos, también brinda apoyo a quienes lo necesiten en otras regiones del estado. Según la información disponible en su página web, esta colaboración alimenta cada año a más de cuatro millones de ciudadanos.