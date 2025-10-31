0
ALERTA inmigrantes con Halloween: ICE anuncia REDADAS en este estado para HOY y autoridades hacen revelación

ICE sorprendió al resaltar que no se interrumpirá los operativos en Chicago en la celebración de Halloween, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Halloween: ICE anuncia redadas en este estado y autoridades hacen revelación.
Recientemente, las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmaron que las redadas de inmigración en la región de Chicago se llevarán a cabo HOY, durante las festividades de Halloween, en Estados Unidos.

Esta inesperada decisión se ha dado como una insólita respuesta a la petición que hizo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien había solicitado la suspensión de estas operaciones. ¿Qué pasará con los inmigrantes?

Halloween: ICE anuncia redadas en este estado y autoridades hacen revelación

¡A tomar en cuenta! La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impactó al rechazar la solicitud de Pritzker durante una conferencia de prensa celebrada el último jueves 30 de octubre en Gary, Indiana, en EE. UU. "No estamos dispuestos a pausar ningún trabajo que realizamos para mantener a las comunidades seguras", aseguró.

Noem lamentó que el gobernador Pritzker no reconozca la gran importancia en estas operaciones, las cuales tienen como finalidad sacar a los criminales de las calles, incluso en momentos en que los niños se encuentran participando en medio de celebraciones. Las tensiones entre las autoridades estatales y federales, tras esta decisión y las redadas en Chicago, continúan en conflicto.

Por su parte, los residentes de Old Irving Park denunciaron que los agentes de la Patrulla Fronteriza interrumpieron un desfile familiar de Halloween la semana pasada, donde se usó gas lacrimógeno para controlar a la multitud. Al respecto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sacó cara por la la acción, calificándola de "medidas de control de multitudes necesarias".

La carta de Pritzker sobre las redadas de ICE en Halloween

Hace días, el gobernador se encargó de dirigir una carta a la gobernadora Noem, al director interino de ICE, Todd M. Lyons, y al comisionado de CBP, Rodney S. Scott, en la cual solicitó la suspensión de las operaciones en áreas donde se realizarían celebraciones de Halloween entre el viernes y el domingo.

Pritzker señaló que "las familias de Illinois merecen disfrutar el fin de semana de Halloween sin temor. Ningún niño debería inhalar gas lacrimógeno mientras hace truco o trato en su propio vecindario".

