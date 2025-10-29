- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
ATENCIÓN inmigrantes indocumentados: ICE activa un NUEVO sistema de rastreo que podría aumentar las detenciones masivas
Una innovadora herramienta de vigilancia permite a ICE rastrear a indocumentados con mayor precisión, generando temor en las comunidades inmigrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está dando un nuevo salto tecnológico que podría transformar la manera en que se realizan las operaciones migratorias en Estados Unidos. La incorporación de una plataforma digital avanzada le ofrece a los agentes un nivel de acceso sin precedentes a información personal, ubicaciones y contactos asociados a personas sin documentos.
PUEDES VER: Bill Gates enciende la polémica mundial: "El cambio climático NO será el fin de la humanidad"
Si bien el Gobierno argumenta que esta herramienta busca reforzar la seguridad del país, organizaciones civiles y defensores de inmigrantes alertan que la medida podría provocar más redadas, separación de familias y un ambiente de vigilancia permanente en barrios con alta presencia latina.
¿Cómo funciona esta nueva herramienta de rastreo?
La tecnología, utilizada ya por agencias federales y locales, permite analizar grandes cantidades de datos para identificar, seguir y ubicar rápidamente a un individuo. Esta plataforma reúne información proveniente de diversas fuentes, como:
- Datos de ubicación generados por dispositivos móviles
- Registros policiales y gubernamentales
- Huellas digitales y reconocimiento facial
- Actividad en línea y redes sociales
Según expertos en privacidad digital, la herramienta puede reconstruir por completo los movimientos de una persona, generando alertas automáticas cuando se detecta su presencia en lugares monitoreados.
¿Qué otras tecnologías usa ICE?
Además de este sistema de rastreo, ICE emplea métodos biométricos e intercambio de datos con otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre ellos:
- Identificación por huella dactilar
- Cámaras con reconocimiento facial
- Bases de datos federales interconectadas
- Acuerdos con policías locales para facilitar detenciones
Estas prácticas han sido denunciadas por permitir un nivel de vigilancia constante incluso sin una orden judicial formal.
Preocupación en las comunidades inmigrantes
Líderes comunitarios advierten que esta expansión tecnológica podría provocar que los indocumentados eviten salir a trabajar, acudir al médico o reportar abusos por miedo a ser detectados. El riesgo de deportación aumenta, especialmente para quienes no cuentan con asesoría legal o viven en estados con leyes más estrictas.
¿Qué recomiendan los expertos?
Organizaciones proinmigrantes aconsejan:
- Mantener los datos personales protegidos
- Verificar quién tiene acceso a tu información digital
- Buscar apoyo legal si temes ser blanco de vigilancia migratoria
Estados donde ICE mantiene mayor actividad de vigilancia
Aunque la tecnología puede usarse en todo el país, hay regiones donde las redadas, detenciones y colaboración policial con ICE son más frecuentes. Entre los estados con mayor vigilancia se encuentran:
- Texas – Altas tasas de detenciones y cooperación local
- Florida – Legislación estatal estricta contra indocumentados
- Georgia – Amplio intercambio de datos con DHS
- Arizona – Historial de operativos constantes en áreas fronterizas
- Carolina del Norte – Programas de colaboración con autoridades locales
- California – Aunque es un “estado santuario”, ICE mantiene fuerte presencia en zonas estratégicas
Los operativos pueden variar según prioridades federales y apoyo estatal o municipal.
- 1
ALERTA inmigrantes: ¿Tienes una de estas visas? De esta manera podrías obtener la Green Card antes de lo que crees
- 2
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 3
ALERTA clientes: anuncian el CIERRE por 24 horas de estos supermercados en EE. UU. y este es el impactante motivo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50