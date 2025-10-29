ATENCIÓN inmigrantes indocumentados: ICE activa un NUEVO sistema de rastreo que podría aumentar las detenciones masivas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está dando un nuevo salto tecnológico que podría transformar la manera en que se realizan las operaciones migratorias en Estados Unidos. La incorporación de una plataforma digital avanzada le ofrece a los agentes un nivel de acceso sin precedentes a información personal, ubicaciones y contactos asociados a personas sin documentos.

Si bien el Gobierno argumenta que esta herramienta busca reforzar la seguridad del país, organizaciones civiles y defensores de inmigrantes alertan que la medida podría provocar más redadas, separación de familias y un ambiente de vigilancia permanente en barrios con alta presencia latina.

¿Cómo funciona esta nueva herramienta de rastreo?

La tecnología, utilizada ya por agencias federales y locales, permite analizar grandes cantidades de datos para identificar, seguir y ubicar rápidamente a un individuo. Esta plataforma reúne información proveniente de diversas fuentes, como:

Datos de ubicación generados por dispositivos móviles

Registros policiales y gubernamentales

Huellas digitales y reconocimiento facial

Actividad en línea y redes sociales

Según expertos en privacidad digital, la herramienta puede reconstruir por completo los movimientos de una persona, generando alertas automáticas cuando se detecta su presencia en lugares monitoreados.

¿Qué otras tecnologías usa ICE?

Además de este sistema de rastreo, ICE emplea métodos biométricos e intercambio de datos con otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre ellos:

Identificación por huella dactilar

Cámaras con reconocimiento facial

Bases de datos federales interconectadas

Acuerdos con policías locales para facilitar detenciones

Estas prácticas han sido denunciadas por permitir un nivel de vigilancia constante incluso sin una orden judicial formal.

Preocupación en las comunidades inmigrantes

Líderes comunitarios advierten que esta expansión tecnológica podría provocar que los indocumentados eviten salir a trabajar, acudir al médico o reportar abusos por miedo a ser detectados. El riesgo de deportación aumenta, especialmente para quienes no cuentan con asesoría legal o viven en estados con leyes más estrictas.

¿Qué recomiendan los expertos?

Organizaciones proinmigrantes aconsejan:

Mantener los datos personales protegidos

Verificar quién tiene acceso a tu información digital

Buscar apoyo legal si temes ser blanco de vigilancia migratoria

Estados donde ICE mantiene mayor actividad de vigilancia

Aunque la tecnología puede usarse en todo el país, hay regiones donde las redadas, detenciones y colaboración policial con ICE son más frecuentes. Entre los estados con mayor vigilancia se encuentran:

Texas – Altas tasas de detenciones y cooperación local

– Altas tasas de detenciones y cooperación local Florida – Legislación estatal estricta contra indocumentados

– Legislación estatal estricta contra indocumentados Georgia – Amplio intercambio de datos con DHS

– Amplio intercambio de datos con DHS Arizona – Historial de operativos constantes en áreas fronterizas

– Historial de operativos constantes en áreas fronterizas Carolina del Norte – Programas de colaboración con autoridades locales

– Programas de colaboración con autoridades locales California – Aunque es un “estado santuario”, ICE mantiene fuerte presencia en zonas estratégicas

Los operativos pueden variar según prioridades federales y apoyo estatal o municipal.